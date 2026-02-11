엄기천 배터리산업협회장 취임…"소부장까지 밸류체인 종합 육성"

한국배터리산업협회는 11일 이사회와 총회를 개최했다고 밝혔다.

이번 총회에서는 제9대 협회장으로 포스코퓨처엠 엄기천 사장을 선임하는 안건이 의결됐다. 엄기천 신임 회장은 향후 3개년 동안 대한민국 배터리산업을 대표하는 수장으로서 협회를 이끌어 갈 예정이다.

엄기천 회장은 회원사에게 보낸 취임사에서 “탁월한 통찰력과 리더십으로 협회를 이끌어 주신 전임 김동명 회장님께 존경과 감사의 말씀을 드린다”며 “배터리 산업의 중대한 전환기에 중책을 맡아 무거운 책임감을 느낀다”고 밝혔다.

특히 “이제 우리 배터리 산업은 셀 중심의 성장 단계를 넘어, 소재·부품·장비를 아우르는 ‘유기적이고 완성도 높은 밸류체인’으로 진화해야 하며, 이는 대한민국 배터리 산업의 재도약을 위한 시대적 요구”라고 강조했다.

엄기천 포스코퓨처엠 대표이사

엄 회장은 “배터리 활용 영역을 전기차를 넘어 에너지저장장치(ESS), 로봇, 드론, 방산 등 미래 전략 산업 전반으로 확장해 배터리 산업이 다시 한번 도약하는 전환점을 만들겠다”고 강조했다.

이를 위해 임기 동안 추진할 4대 과제를 ▲소재·부품·장비 중심 공급망 생태계를 강화해 글로벌 경쟁력 확보 ▲핵심광물 소재 국산화 및 다변화 등 공급망 경쟁력 제고를 통한 경제 안보 강화 ▲셀·소재 기업 간 신뢰 기반 상생협력 문화 정착 ▲차세대 기술 확보와 인공지능(AI) 기반 제조혁신 등으로 들었다.

엄 회장은 "미래 경쟁력 강화를 위한 기초체력 확보에 모든 역량을 집중하겠다”고 선언했다.

아울러, “항상 회원사의 목소리에 귀 기울이며 현장과 함께 고민하고 방향을 맞춰 나가는 든든한 동반자가 되겠다”며, “우리 업계가 ‘K-배터리’라는 이름 아래 하나로 힘을 모아 글로벌 시장에서 확고한 위상을 공고히 할 수 있도록 협회가 산업계의 구심적 역할을 다하겠다”고 밝혔다.

이날 협회는 1차전지 및 특수전지 선도기업인 비츠로셀(부회장사)과 배터리 파운드리 기업인 JR에너지솔루션(이사사)을 총회에서 신규 선임해 협회 회장단을 25개사로 확대했다.

이번 협회 이사회·총회에서는 올해 사업계획(안) 등도 의결, 협회 주요 사업을 배터리 산업 체질 전환 등의 4대 분야, 10개 사업으로 확정했다.