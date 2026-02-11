세미에이아이, 텍사스 윌리엄슨 경제개발청과 협력 추진

반도체 AI 스타트업 세미에이아이는 윌리엄슨 카운티 경제개발청과 북미 시장 진출 협력 방안을 논의했다고 11일 밝혔다.

지태권 대표는 세미에이아이 본사에서 데이브 포터 윌리엄슨 카운티 경제개발청 청장, 벤 화이트 테일러시 경제개발공사 대표 등 윌리엄슨 카운티 경제개발청 대표단을 만나 텍사스 반도체 클러스터와의 전략적 협력 기반 마련을 위해 의견을 나눴다.

미국 반도체 클러스터로 부상 중인 텍사스 윌리엄슨 카운티 경제개발청 대표단이 세미에이아이를 방문해 북미 사업 협력 추진에 대한 논의를 진행했다. (사진=세미에이아이)

대표단은 이날 텍사스 투자 환경과 인센티브 제도를 설명했다. 세금 감면 방안과 투자 유치를 위한 현지 금융기관 연결 등 종합 지원 방안을 주요 의제로 논의했다.

양측은 북미 사업 추진을 위한 협력 의향을 공식화하기 위해 의향서(LOI)를 체결하고 향후 구체적인 실행 로드맵을 마련하기로 협의했다.

대표단은 오는 4월 윌리엄슨 카운티에서 열리는 '셀렉트USA 스핀오프' 현지 답사 프로그램을 소개하고 세미에이아이를 초청했다. 북미 진출을 검토하는 기업을 대상으로 산업 인프라, 부지, 투자 환경 등을 확인할 수 있도록 지원하는 행사다.

지 대표는 "세미에이아이는 AI 기반 반도체 공정 최적화 기술을 기반으로 미국 시장 진출을 준비하고 있다"며 "윌리엄슨 카운티 경제개발청과의 협력을 계기로 북미 시장 진출을 가속화하겠다"고 말했다.

한편 텍사스 주도 오스틴 북부에 위치한 윌리엄슨 카운티는 미국 반도체 클러스터로 성장하고 있다. 삼성전자와 테슬라, 델 등 글로벌 기업이 사업을 전개하고 있다.