프리핀스, 시리즈 프리A 50억원 투자 유치

렌탈전환(RX) 스타트업 프리핀스는 50억원 규모 시리즈 프리A 라운드 투자를 유치했다고 10일 밝혔다.

이번 라운드에는 현대차제로원, 신용보증기금, 어니스트벤처스, 고진모터스 계열 SG오토서비스가 신규 투자자로 참여했다. 기존 투자사 쿨리지코너인베스트먼트도 후속 투자했다.

국내 벤처캐피탈(VC), 정책 금융, 글로벌 금융사가 동시에 참여한 구조로, 프리핀스 '데이터 기반 렌탈 금융 인프라' 모델이 국내외 시장에서 검증받았다는 평가다.

프리핀스 프리A 50억원 투자 유치 (사진=프리핀스)

프리핀스는 이번 투자금을 R&D와 AI 분야, 핵심 인재 영입에 집중 투자해 서비스 고도화에 박차를 가할 계획이다. 렌탈 사업 경험이 적은 기업을 위한 렌탈 운영 대행, B2B2C 렌탈 특화 이커머스, 마케팅 홍보 지원 등 서비스 영역도 확대한다.

회사는 이번 투자 유치의 핵심 요인으로 '리스크 관리 기술력'을 꼽았다. '리스크 관리가 렌탈·구독 비즈니스의 시작'이라는 철학 아래, 실시간 운영 데이터와 AI를 활용해 렌탈 사업의 부실률을 낮추는 리스크 매니지먼트(RM) 솔루션을 고도화해왔다.

프리핀스는 지난해 5월 금융감독원으로부터 '온라인 대출모집법인' 라이선스를 취득한 뒤, 다양한 금융사와 제휴해 기업 고객에게 최적화된 금융 상품을 중개하고 있다.

고객사가 플랫폼 내 운영 데이터를 기반으로 자산담보대출(ABL), 팩토링 등 구조화 금융 상품을 온라인으로 신청하면, 금융사가 리스크 관리 솔루션을 통해 렌탈 채권 및 자산 가치를 심사한 뒤 경쟁 입찰 방식으로 최적의 금융 상품을 매칭한다.

이는 렌탈 사업의 고질적인 문제였던 자금 조달과 리스크 관리를 동시에 해결하는 구조다. 실시간으로 축적되는 운영 데이터와 AI 기반 RM 솔루션으로 금융사의 심사 정확도를 높이고, 고객사에게는 더 나은 금융 조건을 제공하는 선순환을 만들어낸다.

현재 프리핀스 솔루션을 통해 누적 400여 건의 렌탈 채권이 부실 없이 운영되고 있다. 제조·판매사와 금융사를 연결하는 '렌탈·금융 생태계'가 확장되고 있다. 기존 재무제표 중심 심사로 자금 조달에 한계가 있던 강소기업들에게 새로운 돌파구가 되고 있다.

프리핀스는 다수 사모펀드(PE) 및 금융기관과 함께 '렌탈 채권 기반 상호 대출형 펀드' 파일럿 구조 설계를 완료하고 검증 단계에 진입했다. 올해 실제 펀드 운용 사례를 확보해 데이터 기반 렌탈 금융의 수익성을 증명할 계획이다.

프리핀스는 ▲신뢰 기반의 렌탈 데이터 생성 ▲금융권 표준 채권 검증 ▲실시간 자산 통제 관리 ▲채권의 회수 및 금융 자본의 재순환에 이르는 전 과정을 하나의 시스템으로 통합하고 있다.

지난 1월부터는 자체 솔루션 서비스명을 '프리핀스 OS'로 명명하고, 렌탈 비즈니스의 산업 표준 운영체제(OS)로 자리매김하겠다는 비전을 제시했다.

신상용 프리핀스 대표는 "국내 금융사와 정책금융, 글로벌 금융사가 동시에 참여한 이번 라운드는 프리핀스의 데이터 기반 리스크 관리 모델이 검증받은 결과"라며 "단순한 관리 도구를 넘어 렌탈 금융의 표준을 정립하겠다"고 밝혔다.

한편 프리핀스는 국내 최대 AI 주차관제 기업 아이파킹의 창업자 신상용 대표가 SK이노베이션 E&S와 NHN에 아이파킹을 매각한 후 재창업한 스타트업이다. 현재 200여개 누적 고객사에 솔루션을 제공하고 있다.