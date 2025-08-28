프랜차이즈도 렌털로…프리핀스, 오리덕애와 협업

렌털전환(RX) 솔루션 전문기업 프리핀스는 오리불고기 프랜차이즈 브랜드 오리덕애 운영사 두투미와 '렌털창업 프로그램'을 론칭했다고 28일 밝혔다.

렌털창업은 매장 영업 설비들을 렌털·구독하는 방식으로 가맹점주 창업 비용을 낮춘 서비스다. 인테리어와 주방 설비, 디지털 사이니지, 판매시점 관리시스템(POS), 보안장비 등 매장 운영에 필요한 집기류를 빌려 쓸 수 있다.

두투미는 오리덕애 외에도 설렁탕 전문 프랜차이즈 '효자동설렁탕'을 전국 150여 곳에서 운영하고 있다. 올해 스마트 자판기 스타트업 워커스하이와 설렁탕·갈비탕·만두 등 한식 밀키트 유통판매 사업도 시작했다.

신상용 프리핀스 대표(왼쪽)와 김요섭 두투미 대표(오른쪽)가 렌털창업 파트너십 체결 후 기념사진을 촬영하고 있다. (사진=프리핀스)

프리핀스는 두투미가 직접 가맹점을 대상으로 렌털 운영 사업을 할 수 있도록 렌털상품 설계, 렌털업무 전사적 자원관리(ERP) 구축, 렌털금융 지원 등 솔루션을 제공했다.

김요섭 두투미 대표는 "가맹점 매출 증가와 비용 절감을 동시에 달성할 수 있을 것으로 기대한다"며 "각 분야 전문기업과 협업해 가맹점을 이롭게 하는 가맹 본사가 되겠다"고 말했다.

신상용 프리핀스 대표는 "본사가 매장 내 집기류 렌털 운영을 일괄 관리해 가맹점은 매장 영업에 더욱 집중할 수 있다"며 "가맹 본사와 가맹점을 이롭게 하고 고객은 더 나은 서비스를 받는 렌털전환 선순환을 만들겠다"고 밝혔다.

프리핀스는 국내 최대 AI 주차관제 기업 아이파킹(옛 파킹클라우드) 창업자 신상용 대표가 NHN과 SK이노베이션 E&S에 아이파킹을 매각한 후 재창업한 스타트업이다.

아이파킹에서 주차관제 렌털사업을 성공시킨 경험을 바탕으로 렌털업무 ERP 프로그램부터 렌털사업에 필수인 금융서비스까지 제공하는 렌털전환 솔루션을 개발했다.

렌털회사는 물론 렌털·구독사업을 도입하는 제조·판매 기업도 저렴한 비용으로 이용할 수 있도록 클라우드 기반 서비스형 소프트웨어(SaaS)로 렌털업무 ERP를 제공해 매출 성장과 판로 확장에 기여하고 있다.