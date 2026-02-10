퓨어스토리지, 파트너 프로그램 개편…최상위 '앰배서더' 등급 신설

퓨어스토리지가 파트너 프로그램 전반을 개편하며 파트너 중심 시장 전략을 한층 강화한다.

퓨어스토리지는 리셀러, 매니지드 서비스, 유통 파트너 프로그램 전반에 대한 업데이트를 발표했다고 10일 밝혔다.

이번 개편은 매출 중심 구조에서 벗어나 기술 전문성과 솔루션 역량을 핵심 기준으로 삼아 파트너의 차별화와 경쟁력을 높이는 데 초점을 맞췄다. 퓨어스토리지는 이를 통해 파트너 주도형 비즈니스 모델을 본격적으로 가속화한다는 전략이다.

이번 파트너 프로그램 개편의 핵심은 데이터 중심 서비스 역량 강화다. 퓨어스토리지는 단순한 제품 판매보다 AI, 사이버 복원력, 클라우드, 애플리케이션 현대화 등 고객의 핵심 과제를 해결할 수 있는 솔루션 역량을 중시하도록 프로그램 구조를 재설계했다.

특히 매니지드 서비스 파트너(MSP) 프로그램은 스토리지와 데이터가 기반이 되는 서비스에 집중하며 프라이빗 및 주권 클라우드, 서비스형 스토리지, 백업 및 재해 복구 분야에서 파트너와 협력을 확대한다.

리셀러 프로그램에는 최고 등급인 '앰배서더'가 새롭게 도입됐다. 앰배서더 파트너는 퓨어스토리지 플랫폼에 대한 깊은 기술 이해와 솔루션 영역별 전문성을 갖춘 최상위 파트너로 구성된다. 이들은 퓨어스토리지와 긴밀하게 협력해 솔루션 역량 강화, 기술 브리프 개발, 공동 시장 진출 전략을 함께 추진하게 된다. 또한 리셀러를 대상으로 한 '솔루션 프랙티스 데지그네이션' 인증 제도도 신설돼, 파트너의 기술 역량을 보다 명확하게 평가하고 차별화할 수 있도록 했다.

유통 파트너의 역할도 확대된다. 퓨어스토리지는 유통 파트너가 단순 공급 역할을 넘어 리셀러 교육과 역량 강화의 허브 역할을 수행하도록 지원 체계를 강화했다. 성장 인센티브와 마케팅 투자 확대를 통해 파트너 생태계 전반의 경쟁력을 높이고, 시장 확대 속도를 끌어올린다는 계획이다. 이를 통해 파트너들은 운영 효율성을 높이고 변화하는 고객 요구에 보다 민첩하게 대응할 수 있게 된다.

이번 파트너 프로그램 개편을 통해 파트너가 단순한 유통 채널을 넘어 고객 혁신을 이끄는 핵심 주체로 자리매김하도록 지원한다는 방침이다. 데이터 중심 아키텍처와 솔루션 역량을 앞세워 파트너 생태계와 함께 성장하는 구조를 강화해 나간다는 전략이다.

앤드루 피셔 퓨어스토리지 아시아태평양 및 일본(APJ) 지역 파트너 총괄 부사장은 "APJ 지역에서 파트너는 고객이 AI, 사이버 복원력, 하이브리드 환경을 위한 인프라 현대화를 추진하는 데 핵심적인 역할을 하고 있다"며 "업데이트된 파트너 프로그램은 파트너가 빠르게 변화하는 시장에서 요구되는 기술 전문성과 심화된 솔루션 역량을 갖추고, 고객에게 실질적인 비즈니스 성과를 제공할 수 있도록 돕기 위한 것"이라고 말했다.

파트너사들도 이번 개편에 대해 긍정적인 반응을 보였다. 미셸 그래프 컴볼트 글로벌 파트너 및 채널 담당 수석부사장은 "퓨어스토리지의 솔루션 중심 파트너 프로그램은 통합 솔루션을 통해 고객의 복원력을 강화하고 복구 속도를 높일 수 있는 기회를 제공한다"고 평가했다.

프라샨트 싱 인사이트 파트너 얼라이언스 담당 부사장 역시 "지속적인 역량 투자와 인센티브는 파트너가 인프라와 데이터, 비즈니스 성과를 아우르는 엔드투엔드 솔루션을 제공하는 데 중요한 기반이 된다"고 말했다.