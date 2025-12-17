퓨어스토리지-뉴타닉스, 가상화 환경 겨냥 통합 인프라 솔루션 출시…벤더 종속 완화

퓨어스토리지가 뉴타닉스와 손잡고 가상화 환경을 겨냥한 통합 인프라 솔루션을 선보였다. 고성능 올플래시 스토리지와 하이퍼컨버지드 인프라(HCI)를 결합해 기업의 인프라 현대화와 벤더 종속성 완화를 동시에 노린다는 전략이다.

퓨어스토리지는 뉴타닉스와 협력해 '퓨어스토리지 플래시어레이'와 '뉴타닉스 클라우드 인프라스트럭처'를 결합한 통합 솔루션을 공식 출시했다고 17일 밝혔다.

이번 통합 솔루션은 뉴타닉스 클라우드 인프라의 운영 단순성과 퓨어스토리지 플래시어레이의 고성능 아키텍처를 결합한 것이 특징이다. 라이선스 비용 상승과 특정 벤더 종속성 심화로 기존 가상화 환경에 대한 재검토가 확산되는 가운데, 유연성과 성능을 모두 갖춘 대안으로 제시됐다.

퓨어스토리지가 플래시어레이와 뉴타닉스 클라우드 인프라스트럭처 통합 솔루션을 출시했다. (사진=퓨어스토리지)

해당 솔루션은 복잡한 가상 머신(VM) 환경과 고성능 데이터베이스(DB), 차세대 AI 워크로드까지 지원할 수 있도록 설계됐다. 기업은 간편한 배포와 직관적인 관리 환경을 기반으로 미션 크리티컬한 데이터 집약형 워크로드를 안정적으로 운영할 수 있다는 설명이다. 특히 애플리케이션 응답성과 민첩성을 높여 현대적인 풀스택 가상 인프라 구축을 지원한다.

뉴타닉스 환경에서 각 v디스크(vDisk)는 퓨어스토리지 플래시어레이 볼륨을 기반으로 구성된다. 이를 통해 VM 단위로 스냅샷이나 서비스 품질(QoS)과 같은 스토리지 서비스를 세분화해 적용할 수 있으며 개별 VM에 설정된 정책을 지속적으로 유지할 수 있다. 특정 VM의 워크로드가 인접 VM에 영향을 주지 않도록 정밀한 제어도 가능하다.

플래시어레이는 고성능 엔터프라이즈 환경을 겨냥한 올플래시 스토리지로, 글로벌 압축과 중복 제거를 통해 높은 데이터 효율성을 제공한다. NVMe 기반 모듈형 아키텍처를 적용해 컴퓨트와 스토리지를 분리했으며 워크로드 전반에서 서브밀리초 수준의 응답 시간을 구현한다. 무중단 인플레이스 업그레이드와 '에버그린' 아키텍처를 통해 장기적인 운영 효율성도 강화했다.

또 뉴타닉스 프리즘 제어 플레인과 완전히 통합돼 단일 인터페이스에서 VM 단위 스냅샷과 데이1·데이2 운영을 수행할 수 있다. 비동기 복제 기능을 비롯해 향후 액티브 재해복구(DR)와 액티브클러스터 기능도 제공될 예정으로, 비즈니스 연속성 강화를 지원한다.

아울러 뉴타닉스 AHV가 기본 내장 하이퍼바이저로 제공돼 별도의 라이선스 비용 없이 엔터프라이즈급 성능과 확장성을 제공한다. 정책 기반 마이크로 세분화를 지원하는 뉴타닉스 플로우를 통해 VM 간 트래픽을 정밀하게 제어하고 보안 및 규제 요구사항 대응도 가능하다.

익스피디언트 앤서니 잭맨 최고혁신책임자(CIO)는 "이번 협력은 업계가 기다려온 파트너십"이라며 "이번 솔루션을 통해 인프라 현대화와 더불어 기존 투자 자산을 최대한 활용하면서도 고객에게 보장된 성능과 최대한의 유연성을 제공할 수 있게 됐다"고 말했다.