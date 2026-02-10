그라비티, '라그나로크: 트와일라잇' 베트남 정식 출시.

그라비티는 MMORPG 신작 '라그나로크: 트와일라잇'을 베트남 지역에 정식 출시했다고 10일 밝혔다. '라그나로크: 트와일라잇'은 빠른 캐릭터 육성과 아이템 파밍, 영웅 변신 기능을 갖춘 라그나로크 IP 기반 모바일 게임이다.

게임은 MVP 보스 처치 시 희귀 장비와 카드를 확정적으로 획득할 수 있도록 설계해 장비 획득 부담을 줄였다. 솔로 플레이 전용 MVP 던전을 운영하며, 최대 20시간까지 오프라인 보상도 제공한다. 영웅 변신 시스템을 통해 엔젤링, 데빌링, 바포메트 등 주요 몬스터로 변신해 전투를 수행할 수 있는 점이 특징이다.

'라그나로크: 트와일라잇'은 앞서 출시된 중국, 대만, 홍콩, 마카오 및 동남아시아 지역에서 매출 순위 상위권에 오른 바 있다. 동남아시아 4개 지역 구글 플레이 인기 순위 1위를 기록했으며, 대만 애플 앱스토어 매출 순위 2위, 중국 위챗 미니게임 매출 순위 8위 등을 기록했다.

그라비티는 베트남 출시를 기념해 이날과 11일 현지 스트리머와 함께하는 라이브 방송을 진행한다. 공식 페이스북을 통한 팔로우 이벤트와 다운로드 인증 이벤트, 2차 창작 공모전 등 현지 유저를 대상으로 한 마케팅도 병행한다.

김진환 그라비티 사업 총괄 이사는 "'라그나로크: 트와일라잇'은 원작의 향수를 간직하면서도 빠른 캐릭터 육성 지원, 파격적인 전투 시스템을 도입해 기존과는 다른 라그나로크 시리즈의 매력으로 다수 지역 유저분들께 사랑받는 중"이라며, "베트남 지역에서도 앞선 지역만큼의 성과와 함께 좋은 서비스를 이어나갈 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.