그라비티 '라그나로크', 독수리오형제 협업 업데이트

그라비티는 PC 온라인 MMORPG '라그나로크 온라인'과 '라그나로크 제로'에서 애니메이션 '독수리 오형제' 협업을 실시한다고 5일 밝혔다.

독수리 오형제는 1970년대 일본에서 과학닌자대 갓챠맨이라는 제목으로 방영된 SF 애니메이션 시리즈로 전 세계적인 인기를 얻은 작품이다.

이번 협업은 오는 4월 1일까지 진행되며 베이스 레벨 100 이상부터 참여 가능하다. 이 기간 동안 퀘스트 NPC로 등장하는 독수리 오형제를 도우면서 원작 속 악당을 물리치는 스토리를 즐길 수 있다.

메인 퀘스트 '다른 세계에서 온 방문자'는 모로크에 위치한 퀘스트 NPC 변칙 균열 접수원을 만나 대화하면 버프 아이템으로 교환할 수 있는 미드 미사일 버튼을 지급한다. 메인 퀘스트 완료 후에는 모로크에 위치한 퀘스트 NPC 5명을 통해 일일 퀘스트 수행이 가능하다.

일일 퀘스트는 미드파우더 10개 수집, 오징어 폭탄 10마리 처치, 괴수 갤래링 및 베르크 캇셰 혼내주기 등 5개 퀘스트로 구성됐다. 퀘스트를 완료할 때마다 미드 미사일 버튼을 증정한다. 미드 미사일 버튼은 모로크의 NPC 류를 통해 버프 아이템인 튼튼한 깃털, 독수리 오형제 카드, 갤랙터 군단 카드 등으로 교환 가능하다. 협업 한정 의상도 선보인다.

김성진 그라비티 라그나로크 온라인 및 라그나로크 제로 사업 PM은 "오랜 시간 동안 사랑받아 온 두 인기 IP가 만나는 뜻깊은 협업을 선보이게 돼 기쁘다"며 "라그나로크 온라인과 라그나로크 제로에서 독수리 오형제의 세계관을 즐기며 이벤트에 적극 참여해 주시길 바란다"고 전했다.