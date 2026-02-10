주성엔지니어링, 자사주 409억원 규모 소각…현금 배당도 실시

반도체·태양광·디스플레이 장비 기업 주성엔지니어링은 주주 및 기업가치 세계화를 위해 보유 자기주식 중 50%에 해당하는 78만7200주를 소각하고, 동시에 약 24억원 규모의 현금 배당을 진행하기로 결정했다고 10일 밝혔다.
이번 자기주식 소각 규모는 전체 발행주식총수의 약 1.67% 규모에 해당하며, 소각 예정 금액은 약 409억원, 소각 예정일은 이달 25일이다. 현금 배당의 경우 1주당 53원이다.
해당 자사주 소각 금액과 현금 배당 총액을 모두 합치면 금번 주주환원의 총 금액은 총 433억원에 달하는 규모다.
자사주 소각은 발행주식총수 자체를 줄여 주당 순이익 개선 효과가 있어 대표적인
관련기사
- 주성엔지니어링, 1천억원 투자해 용인 제2 연구소 신설2025.06.09
- 주성엔지니어링, 지난해 영업익 943억원…전년比 226% 증가2025.02.01
- 주성엔지니어링, 회사 분할 결정 '철회'2024.10.29
- [쿠팡 사태①] 내부 보안망, 누구한테·어떻게 뚫렸나2026.02.10
주주친화 정책으로 평가되고 있다.
주성엔지니어링 관계자는 “앞으로도 주주 가치 제고를 위한 다양한 정책을 지속적으로 검토해 나갈 계획이며, 주주 및 기업가치 세계화를 위해 앞장설 것”이라고 밝혔다.