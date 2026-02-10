쿠로게임즈,'명조X컴포즈커피' 전국 단위 협업 본격화

쿠로게임즈는 오픈월드 액션RPG '명조: 워더링 웨이브'를 통해 국내 커피 프랜차이즈 컴포즈커피와 전국 단위 협업을 추진한다고 10일 밝혔다. 이번 협업 행사는 이날부터 오는 3월9일까지 진행된다.

이번 협업은 게임과 일상 공간을 자연스럽게 연결하는 온오프라인 연계 프로모션에 초점을 맞췄다. 특히 전국 컴포즈커피 매장을 중심으로 보다 많은 이용자가 협업 콘텐츠를 직접 체험할 수 있도록 구성된 점이 특징이다.

이번 협업을 통해 신규 캐릭터 '에이메스'와 인기 캐릭터 '린네'를 전면에 내세워, 두 캐릭터의 콘셉트를 반영한 협업 세트 메뉴 판매와 스탬프 이벤트를 동시에 전개한다.

'명조: 워더링 웨이브' 대표 이미지. 사진=쿠로게임즈

협업 메뉴는 린네 매콤 충전 세트와 에이메스 달콤 충전 세트로 구성되며, 이를 구매 시 게임 세계관과 캐릭터 콘셉트를 반영한 한정 랜덤 굿즈팩이 제공된다.

컴포즈커피 앱을 활용한 스탬프 이벤트도 운영된다. 지정된 미션 메뉴 구매 시 스탬프가 적립되며, 스탬프를 모아 응모를 완료한 이용자 중 추첨을 통해 총 30명에게 한정 특별 굿즈를 증정할 예정이다.

쿠로게임즈 관계자는 "이번 컴포즈커피와의 전국 단위 협업는 명조 콘텐츠와 캐릭터를 보다 많은 이용자가 일상 속에서 자연스럽게 접할 수 있도록 기획했다"며 "게임 업데이트와 연계된 다양한 이벤트를 통해 색다른 즐거움을 제공할 것"이라고 전했다.