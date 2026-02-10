롯데온, '랩다이아몬드 프리미엄 주얼리' 기획전 진행

롯데쇼핑의 이커머스 플랫폼 롯데온은 오는 15일까지 '랩다이아몬드 프리미엄 주얼리' 기획전을 진행한다고 10일 밝혔다.

랩다이아몬드는 실험실에서 제조한 다이아몬드로, 외관과 광채가 천연 다이아몬드와 거의 동일한 것이 특징이다.

이번 기획전에서는 랩다이아몬드를 중심으로 데일리 주얼리부터 기념일용 아이템까지 다양한 프리미엄 라인업을 선보인다. ▲도로시 ▲메트로시티 ▲제이에스티나 ▲로제도르 ▲한국금다이아몬드 ▲다이아미 ▲에비뉴다이아몬드 등이 대표적이다.

(사진=롯데온)

행사 기간 동안 전 상품 최대 20% 할인과 최대 7% 카드 할인을 제공한다. 스토어 찜 쿠폰을 활용하면 추가 혜택을 받을 수 있다. 행사 상품을 구매하고 포토 후기를 작성하면 엘포인트도 적립한다.

설 명절 직후인 오는 23일에는 주얼리 브랜드 도로시와 함께 랩다이아몬드 주얼리 라이브 방송도 진행한다. 이번 라이브에서는 지난해 큰 사랑을 받았던 베스트셀러인 ▲클래식 랩다이아몬드 1캐럿+5부 세트구성 ▲클로버 로프 체인 팔찌 ▲모던 랩 다이아몬드 이터니티 반지 ▲랩다이아몬드 링귀걸이 ▲할로우 믹스 컷팅 반지를 포함해 롯데온에서만 만나볼 수 있는 단독 신상품도 공개된다.