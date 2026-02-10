삼성메디슨, ‘WHX 두바이 2026’서 초음파 기기 선봬

삼성전자 의료기기사업부와 삼성메디슨이 9일~12일(현지시간) 아랍에미리트 두바이에서 열리는 의료 전시회 ‘WHX 두바이 2026’에서 자사 초음파 의료기기들을 선보인다.

회사는‘V4’, ‘에보Q10’, ‘R20’ 등 초음파 기기들을 소개할 예정이다. ‘V4’는 인텔의 NPU 기반 신제품이다. 회로 설계와 기구 구조를 하나의 시스템으로 통합해 완성도를 높였다. 전력 효율 극대화 설계로 전력 소모량을 35% 줄였다. 여러 AI 기능도 탑재했다.

특히 냉각팬 없이도 고성능 연산과 안정적인 열 제어가 가능하다. 외부로 노출되는 냉각팬이 없어 외부 공기와 먼지의 장비 내부 유입이 차단된다.

사진=삼성전자 의료기기사업부, 삼성메디슨

‘에보Q10’은 V4의 휴대성을 높인 제품이다. 사용성과 휴대성을 획기적으로 높여 응급·외래·이동형 진료 환경에서도 활용될 수 있다. 진료실 외 진단현장에서의 활용을 위해 가볍고 견고한 하우징 설계로 내구성을 높였다. 터치스크린과 조작부의 돌출을 줄였으며, IP22 등급 방수 인증도 획득했다.

V4와 에보Q10 런칭 행사에서는 터치 영역의 화면을 실시간으로 보여주는 에보Q10의 화면 미러링 기능 시연이 이뤄질 예정이다.

또 회사는 방사선량은 낮추고 검진 효율은 높인 ‘GC85 Vision+’와 촬영 영역을 실시간으로 검증해 주는 ‘애너토미 클리핑 체크’ 기능이 추가된 ‘GM85’, 미세 구조 표현이 가능한 고해상도·고성능에 1.5Kg로 경량화한 글래스 프리 디텍터인 ‘F3025-AW’도 함께 공개한다.

행사 기간에는 ‘삼성 AI 심포지엄’도 열린다. 비토 칸티사니 로마 사피엔자 대학교 방사선과 부학장이 간·복부 진단에서의 삼성 AI 진단 보조 기능 임상 활용 사례를 공유할 예정이다. 이와 함께 히샴 미르하니 교수도 초음파 진단기기 ‘헤라 Z20’을 활용한 라이브 스캔을 시연한다.

유규태 삼성전자 의료기기사업부장 겸 삼성메디슨 대표는 “중동은 삼성 의료기기 사업의 전략 시장”이라며 “AI 기술을 바탕으로 한 진단 솔루션으로 현지 의료 파트너들의 경쟁력을 높이는 데 기여하고, 중동 시장에서 의미 있는 성장을 만들어 나갈 것”이라고 밝혔다.