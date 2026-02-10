라포랩스(대표 최희민·홍주영)가 운영하는 4050 라이프스타일 플랫폼 '퀸잇'이 주요 홈쇼핑 및 T커머스 채널과의 협업을 통해 입점 중소 브랜드의 판로 확대와 매출 성장을 이끌고 있다고 10일 밝혔다.

라포랩스는 2024년 4월부터 KT알파쇼핑, SK스토아, 현대홈쇼핑 등 국내 주요 홈쇼핑·T커머스 채널과 협업해 퀸잇에 입점한 중소 브랜드 상품을 중심으로 20회 이상의 방송을 진행했다. 1년여에 걸쳐 정기적으로 방송을 진행하며, 자금력과 재고 부담으로 진입장벽이 높았던 홈쇼핑 시장에서 온라인 기반 중소 브랜드들이 보다 안정적으로 진출할 수 있는 구조를 마련했다.

성과는 수치로도 확인됐다. 2024년 4월 KT알파쇼핑에서 진행된 방송에서는 목표 대비 160%의 달성률을 기록했으며, 이후 진행된 다수의 방송에서도 목표치를 두 자릿수 이상 초과 달성하는 성과를 거뒀다.

퀸잇, 중소 브랜드 홈쇼핑 판로 개척 지원

라포랩스만의 홈쇼핑 협업 방식은 퀸잇에 축적된 고객들의 관심사와 판매 데이터를 기반으로, 시장성이 검증된 상품을 사전에 기획할 수 있다는 점이 특징이다. 실제로 퀸잇 고객들이 ‘플리츠(Pleats, 주름)’ 디자인을 선호하고 관련 상품에 높은 반응을 보인다는 데이터를 바탕으로 기획된 방송은 기대 이상의 호응을 얻었다.

또한 셀러들이 부담으로 느끼는 재고 문제에 대해서도 실질적인 해결책을 제시하고 있다. 홈쇼핑 방송 이후 일부 잔여 재고가 발생하더라도, 퀸잇은 자체 알고리즘을 통해 해당 상품에 높은 관심을 가질 것으로 예측되는 고객을 선별해 앱 내 맞춤 추천을 진행한다. 이를 통해 셀러의 운영 부담을 줄이고 지속적인 판매로 이어지는 선순환 구조를 구축했다.

이러한 구조 아래 오프라인 및 온라인 초기 단계에 머물던 중소 브랜드들은 퀸잇과 홈쇼핑 채널을 통해 시장성을 검증받는 동시에 브랜드 인지도 제고와 매출 확대라는 실질적인 성과를 거두고 있다.

라포랩스 관계자는 “퀸잇이 보유한 데이터와 고객 반응을 기반으로 홈쇼핑 협업을 진행함으로써, 중소 브랜드가 직면한 판로와 재고 부담을 완화하고자 했다”며 “앞으로도 중소 브랜드들이 홈쇼핑을 비롯한 다양한 채널에서 성장 기회를 확대할 수 있도록 지원해 나갈 것”이라고 말했다.