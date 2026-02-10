아로마티카, 얼타 뷰티·로스만 입점...북미·유럽 뷰티 공략

로마테라피 기반 스칼프&스킨케어 브랜드 아로마티카(대표 김영균, 이준호)가 북미 대표 뷰티 채널 얼타 뷰티와 동유럽 최대 리테일러 로스만 170개 매장에 입점하며 글로벌 채널 확장을 가속화한다.

얼타 뷰티는 일명 ‘미국판 올리브영’으로 불리는 떠오르는 뷰티 채널로, 아로마티카는 이번 온라인 입점을 통해 글로벌 유통 채널을 확장하고 북미 시장 내 브랜드 인지도를 강화해 나갈 방침이다. 오는 3월부터 본격적인 판매가 시작될 예정이다.

얼타 뷰티에 입점 되는 주요 제품은 ▲로즈마리 스칼프 스케일링 샴푸, ▲로즈마리 루트 인핸서, ▲퀴노아 프로틴 샴푸 등 총 10종의 제품으로 구성돼 있다. 미국 내 헤어시장 규모는 약 200억 달러, 그 중 스칼프케어 시장 규모는 약 20억 달러에 달해 성장 잠재력이 크다.

아로마티카 베스트 셀러인 로즈마리 스칼프&헤어케어 제품군

아로마티카 제품들은 모근 영양 및 두피 순환 효과의 기능성이 특징으로 미국 소비자들의 클린 뷰티 및 기능 중심 제품 선호 트렌드가 반영돼 긍정적인 판매 확대가 기대된다.

이와 함께 아로마티카는 이번달부터 체코 최대 뷰티 및 헬스 유통 채널 로스만의 총 170개의 매장 및 온라인 채널에 입점해, 현지 오프라인 유통을 기반으로 동유럽 시장 공략을 본격화하고 있다.

로스만에 입점되는 제품은 ▲로즈마리 루트 인핸서, ▲로즈마리 스칼프 스크럽, ▲로즈마리 스칼프 스케일링 샴푸 등 총 4종의 아로마티카 핵심 제품이다.

관련기사

얼타 뷰티와 로스만에 입점되는 로즈마리 스칼프&헤어케어 제품군은 모발 성장을 촉진하고 두피 염증을 완화시키는 등 탈모 증상 완화에 도움을 주는 로즈마리의 핵심 성분을 정통 아로마테라피 공법으로 추출해 그대로 담은 것이 특징이다. 그 중에서도 아로마티카의 베스트셀러인 ‘로즈마리 루트 인핸서’는 아마존 미국·유럽 스칼프 트리트먼트 카테고리에서 1-3위를 차지(2025년 11월 기준)한 바 있다.

아로마티카 김영균 대표는 “아로마티카는 아로마테라피 기반의 스칼프&스킨케어 라인의 우수한 제품력에 대한 전 세계 고객들의 신뢰를 바탕으로 꾸준히 성장해 올 수 있었다”며, “지금까지 축적해온 온라인 성공 사례와 노하우를 기반으로 글로벌 오프라인 유통망을 확대해 나가면서, 국내외에서 스키니피케이션 트렌드를 선도하는 대표 브랜드로서의 입지를 더욱 공고히 할 수 있도록 노력해 나갈 예정이다”라고 말했다.