15년 만에 매출 최저치에…컨버스, 재택근무 지시

나이키 산하 브랜드 컨버스가 구조조정과 감원에 앞서 직원들에게 재택근무를 지시했다.

9일(현지시간) 블룸버그 등 외신에 따르면 컨버스는 일부 직원들을 대상으로 새로운 역할을 부여하고 팀 이동을 포함한 조직 개편을 단행하고 있다. 에런 케인 컨버스 최고경영자(CEO)는 “일부 직원들과는 어려운 결정을 내려야 했다”며 “동료이자 친구들과 작별을 고하는 과정이 포함될 것”이라고 말했다.

다만, 이번 조치로 얼마나 많은 인원이 감축될지에 대해서는 구체적으로 언급되지 않았다.

컨버스 척테일러. (사진=컨버스 공식 홈페이지)

케인 CEO는 다수의 고위 임원들이 회사를 떠날 예정이라고 밝히기도 했다. 컨버스는 이달 말 전 직원 대상 미팅을 열 계획이라고 공지한 바 있다.

컨버스는 2024년 취임해 나이키의 체질 개선을 이끄는 엘리엇 힐 CEO 체제에서 어려움을 겪고 있다. 컨버스는 여전히 ‘척 테일러’ 운동화에 대한 의존도가 높은 반면 다른 스타일로의 확장은 성과를 내지 못하고 있다. 최근 분기 매출은 30% 감소하기도 했다.

특히, 컨버스의 매출은 15년 만에 최저 수준으로 향하고 있다. 나이키에게는 매장 방문객 감소로 7개 분기 연속 매출 하락을 겪는 중국 시장과 함께 문제로 꼽히고 있다.

힐 CEO는 북미와 러닝 사업 부문을 정비하는 데에는 성과를 냈지만, 이러한 변화가 시장 점유율 확대까지 이어지지는 못했다. 그는 지난해 12월 애널리스트들에게 “새로운 리더십 아래 컨버스 시장을 재정비하고 있다”고 설명했다.