동아에스티, 작년 매출 7451억원 전년비 16.3% 증가

동아에스티가 지난해 매출액은 별도재무제표 기준 전년대비 16.3% 늘어난 7451억원을 기록한 반면, 영업이익은 16.1% 줄어든 272억으로 나타났다.

작년 4분기 매출액은 전년과 비교해 22.6% 증가한 2004억원이다. 하지만 원가율 상승, 연구개발(R&D) 및 일회성 비용 등으로 4분기는 적자 전환했다. 이는 연간 영업이익 감소로 이어졌다.

지난해 회사의 전문의약품(ETC) 매출은 전년 대비 19% 증가한 5278억원이었다. 기존 제품 성장, 도입 품목의 매출 확대 덕분이다.

사진=동아

특히 성장호르몬제 ‘그로트로핀’은 1315억원을 벌어들였다. 소화불량 치료제 ‘모티리톤’은 387억원의 매출을 올렸다. 위식도역류질환 치료제 ‘자큐보’는 483억원, 성조숙증 및 전립선암 치료제 ‘디페렐린’은 163억원의 매출을 달성했다. 회사는 ‘성장사업부’를 통해 ‘그로트로핀’와 ‘디페렐린’의 시너지를 높인다는 계획이다.

해외사업 부문의 작년 매출은 전년 대비 12.8% 증가한 1704억원이다. 네스프 바이오시밀러 ‘다베포에틴알파’는 267억원, 스텔라라 바이오시밀러 ‘이뮬도사’는 176억원의 매출을 달성했다.

연구개발도 한창이다. 미국 관계사 메타비아를 통해 개발 중인 대사이상 지방간염(MASH)와 제2형 당뇨병 치료제 DA-1241은 글로벌 임상 2a상을 완료했다. 비만 치료제 DA-1726은 글로벌 임상 1a상을 진행 중이다. 회사는 올해 1분기 내 단계적 증량 탐색 추가 임상 1a상을 실시한다는 계획이다.

치매 치료제 ‘DA-7503’과 면역항암제 ‘DA-4505’는 각각 국내에서 임상시험 제1상을 진행 중이다.

ADC 전문 기업 앱티스 인수로 차세대 모달리티 신약 개발 역량도 키우고 있다. 관련해 3세대 ADC 링커 기술 ‘앱클릭(AppClick)’ 기반 위암·췌장암 타깃 ADC 후보물질 DA-3501(AT-211)의 임상 1상은 올해 상반기 실시될 예정이다.

회사 관계자는 “중장기 성장을 위해 그로트로핀, 모티리톤 등 주요제품을 Best-in-class 제품으로 육성할 것”이라며 “도입 제품 확대, 제품 포트폴리오 재구성으로 전문의약품 부문의 지속성장의 기반을 마련해 나가겠다”라고 밝혔다.

아울러 “디지털 헬스케어 사업으로 신성장동력을 발굴하고 R&D 부문에서는 항암 및 면역질환 치료제 자체 연구개발, 외부 신약물질 도입 등으로 파이프라인을 확대하겠다”라고 전했다.