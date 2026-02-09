학생 필수품 모았다…오늘의집, '2026 신학기대전' 진행

오늘의집은 봄 신학기를 맞아 학생들에게 꼭 필요한 상품을 한데 모은 '2026 새학기대전' 기획전을 오는 22일까지 진행한다고 9일 밝혔다.

이번 기획전에서는 효율적인 학습 환경을 만들어 줄 디지털 기기부터 공부방 분위기를 조성하는 ▲가구 ▲홈데코 ▲생필품까지 다양한 카테고리의 상품을 만나볼 수 있다. ▲삼성전자 ▲로지텍 ▲듀오백 ▲오늘의집 레이어 ▲세이투셰 등 인기 브랜드가 참여해 고객들에게 다양한 선택지를 제공한다.

등원을 준비하는 ▲유아부터 ▲초중고생 ▲대학생까지 폭넓은 고객층을 아우르기 위해 오늘의집은 이번 기획전을 ▲신학기가구 ▲디지털 ▲데스크테리어 ▲키즈룸의 4개의 테마관으로 나눴다. '신학기가구'관에서는 몰입도를 높일 수 있는 공부방을 위한 ▲책상 ▲의자 ▲책장·서랍장 ▲침대·매트리스 대표 가구를 소개한다.

(사진=오늘의집)

'디지털' 테마관에서는 새학기 필수 아이템인 ▲모니터 ▲노트북·PC ▲키보드·마우스 ▲태블릿·웨어러블 ▲헤드셋·이어폰까지 디지털 기기들을 다양하게 모았다. ▲삼성전자 ▲LG전자 ▲주연테크 로지텍 ▲레토 ▲엑토 등 브랜드별로 가성비가 높은 제품부터 최고 사양 제품까지 한자리에서 모두 만나볼 수 있다.

자신만의 개성으로 책상을 꾸미고자 하는 학생을 위한 '데스크테리어'관도 마련했다. 책상 위 정리 용품부터 감성적인 데코 소품까지 다양하게 제안한다. 유아동 자녀를 둔 부모라면 ▲유아동매트 ▲교구 ▲이불 ▲등원 준비물 등을 모은 '키즈룸'관을 활용할 수 있다.

새학기 준비에 따르는 비용 부담을 덜어줄 특가 코너도 운영한다. '오늘의 원데이 특가' 코너에서는 매일 자정, 선정된 15개 인기 상품을 24시간 한정 파격적인 할인가에 판매한다. ▲듀오백의 스퀘어 의자 ▲삼성전자의 LED 모니터 ▲엑토의 커브드 무소음 키보드 ▲베베누보의 낮잠이불 등이 대표적이다.

오늘의집 관계자는 "설레는 마음으로 새학기를 준비하는 고객들을 위해 꼭 필요한 상품들을 엄선해 이번 '새학기대전'을 준비했다"고 말했다.