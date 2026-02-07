김종철 방미통위원장, 아동복지시설에 설 선물 전달

김종철 방송미디어통신위원장이 설 명절을 앞두고 임직원이 모은 성금으로 전통시장 물품을 구입해 아동복지시설에 전달했다.

방미통위는 김종철 위원장이 6일 정부과천청사 인근 전통시장 경기도 안양 박달시장을 찾아 육류, 건어물, 떡 등을 구매해 아동복지시설 '안양의 집'에 전달했다고 밝혔다.

김종철 방송미디어통신위원회 위원장(왼쪽)이 6일 경기도 안양시 아동복지시설 '안양의 집'에 방문해 복지시설 관계자들의 노고에 감사를 표하며 전통시장에서 구입한 물품들을 전달했다 (사진=방송미디어통신위원회)

김종철 위원장은 시장에서 지역 상인의 애로사항을 경청하며 추운 날씨에 일하는 상인들을 격려했다.

이어 방미통위 노조위원장과 함께 '안양의 집'을 방문해 전통시장에서 구입한 물품을 전하고, 복지시설 관계자의 노고에 감사의 뜻을 표했다.

관련기사

김종철 위원장을 비롯한 방미통위 직원들이 매월 모은 금액을 재원으로 기부가 이뤄졌다.

김 위원장은 “어려운 이웃들과 더불어 살아가기 위한 노력은 일회성에 그쳐서는 안된다”며 “앞으로도 사회적 온기를 나누는 성숙한 이웃 문화 확산을 위해 지속 노력하겠다”고 말했다.