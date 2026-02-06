미래 유망 '첨단재생바이오' 왜 우린 못 크나

정부가 성장 가능성이 높은 첨단재생바이오 분야에 대해 지원을 약속했다.

보건복지부는 6일 오전 포시즌스 호텔에서 첨단재생바이오 기업인들을 만나 애로사항과 정부 지원 필요사항을 듣고 첨단재생바이오 산업의 발전 방향을 논의했다.

이번 간담회는 다섯 번째로 기업인들을 대상으로 한 것은 두 번째다. ‘제2차 첨단재생의료‧첨단바이오의약품 기본계획’ 수립을 준비하며 현장의 정책 수요를 반영하기 위한 자리다.

사진=보건복지부

이 자리에서 기업인들은 첨단재생바이오가 성장 가능성이 높은 분야임에도 민간 투자가 원활하게 유입되지 않는 이유에 대해 의견을 제시했다. 또 첨단바이오 기술을 개발하는 벤처기업과 자금력과 전문인력을 보유한 대형 제약사 간 협력 방안 필요성도 강조했다.

이와함께 첨단재생바이오 기업이 국내 시장 규모를 극복하고 국제 경쟁력을 확보하는 방안 등에 대해서도 견해를 제시했다. 마지막으로 참석자들은 첨단재생바이오 산업의 성장과 발전을 위한 추진 과제를 논의했다.

정은경 장관은 “우리 첨단재생바이오산업이 글로벌을 선도하는 기술혁신 생태계를 구축하고 환자들에게는 치료 기회를 제공해야 한다”라며 이를 위해 “연구개발(R&D)에 대한 투자를 지속 확대하고 규제를 혁신하며, 기초연구부터 임상 연구, 제조‧생산까지 이어지는 생태계 전반의 인프라를 확충해 나가겠다”라고 약속했다.