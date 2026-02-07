"AI 시대 HR 경쟁력, 누가 먼저 데이터 준비 끝냈느냐의 싸움"

“지금까지 HR은 사람이 사람을 이해하는 방식이었죠. 그런데 AI 시대에는 기계가 사람을 이해할 수 있는 구조를 만들어줘야 합니다.”

코너스톤온디맨드 박동준 시니어 솔루션 컨설턴트는 인공지능(AI) 시대 인적자원(HR) 전환의 핵심을 이렇게 정의했다. 정치외교학을 전공하고 국회 보좌진, 공공·IT 컨설팅을 거쳐 HR 테크 영역으로 옮겨온 그는 한국 시장 진출 초기부터 코너스톤에 합류해 8년째 솔루션 컨설팅과 고객 지원을 맡아온 ‘현장형 컨설턴트’다.

그가 몸담고 있는 코너스톤은 교육·성과·채용 등 인재관리 전반을 포괄하는 글로벌 HR 서비스형 소프트웨어(SaaS) 기업이다. 1999년 설립 이후 클라우드 기반 학습 플랫폼을 선제적으로 도입했고, 현재는 AI 네이티브 HR 기업으로의 전환을 가속화하고 있다. 국내에서는 삼성전자를 비롯한 대기업들이 글로벌 임직원 교육·학습 플랫폼으로 코너스톤을 활용하고 있다.

인터뷰에서 박 컨설턴트는 “작년과 비교해 올해 HR 시장의 가장 큰 변화는 AI를 ‘어디에 써볼까’가 아니라, ‘우리가 가진 데이터로 AI를 쓸 준비가 돼 있는가’를 묻기 시작했다는 점”이라고 말했다.

“쓰레기를 넣으면 쓰레기가 나온다는 말처럼, 데이터 구조와 품질이 정리되지 않으면 AI는 오히려 혼란을 키울 수 있어요. 이제 기업들은 자기 데이터의 상태를 인식하기 시작한 단계인 것 같습니다.”

코너스톤온디맨드 박동준 시니어 솔루션 컨설턴트

직무의 한계...스킬이 필요한 이유

박 컨설턴트가 반복해서 강조하는 키워드는 ‘스킬 기반 HR’이다. 그는 전통적인 직무 중심 인사관리 모델은 AI 시대에 한계를 드러낼 수밖에 없다고 지적했다.

“직무는 설명이 길고 무거워요. 변화가 빠른 시대에는 가볍고 재조합 가능한 데이터가 필요하죠. AI가 사람을 이해하려면, 직무기술서 같은 교과서형 정보보다는 요약된 단위, 즉 스킬이 훨씬 효율적입니다.”

스킬은 단순히 기술 역량만을 의미하지 않는다. 박 컨설턴트는 “주말마다 봉사활동을 하는 직원이라면, 그 안에는 '공감 능력', '자비로움' 같은 스킬이 축적되고 있다”며 “이런 요소까지 포함해 사람을 입체적으로 데이터화하는 것이 스킬 기반 접근”이라고 설명했다.

코너스톤 플랫폼에서는 직원 프로필, 성과 이력, 교육 이수 내역, 업무 데이터 등을 기반으로 스킬 프로필을 구성할 수 있다. AI는 이 데이터를 바탕으로 숙련도를 예측하고, 조직 내 스킬 분포와 격차를 시각화한다.

“신규 사업을 준비할 때 ‘누가 이 일을 잘할까’를 여전히 감으로 판단하는 기업이 많습니다. 하지만 스킬이 데이터화되면, 인재 육성(Build)·외부 채용(Buy)·프리랜서 또는 내부 차용(Borrow)·자동화(Bot) 중 어떤 전략이 합리적인지 판단할 수 있습니다.”

이른바 ‘4B 전략’이다. 그는 “4B는 새로운 이론이라기보다, 스킬 기반 전환이 이뤄졌을 때 자연스럽게 따라오는 의사결정 프레임”이라고 말했다.

4B로 나가기 위한 방향성

선제적 HR의 조건...‘데이터가 준비됐는가’

코너스톤은 오는 3월, AI 에이전트 기반 서비스인 ‘워크포스 AI’를 공개할 예정이다. 기존 교육 플랫폼 ‘코너스톤 갤럭시’가 학습·성과·규정 준수를 AI로 통합해 직원의 인력 민첩성을 높이는 인재 관리 제품군이었다면, 워크포스 AI는 스킬을 중심으로 인력 분석과 의사결정을 지원하는 역할을 맡는다.

이 서비스는 인사 시스템, 학습 데이터뿐 아니라 슬랙·세일즈포스 등 업무 도구와 연계해 직원의 업무 맥락(Context)을 이해하는 것을 목표로 한다. 박 컨설턴트는 이를 “컨설턴트를 시스템 안에 상시적으로 두는 구조”라고 표현했다.

“전통적인 컨설팅은 몇 달이 걸리고 1회성으로 끝나죠. 저희는 플랫폼 안에서 지속적으로 질문하고 시뮬레이션할 수 있는 환경을 만들고 있습니다.”

그가 말하는 HR의 미래는 사후 대응이 아니라 선제적 판단이다. 이를 위해 가장 먼저 해야 할 일로 그는 단호하게 ‘스킬’을 꼽았다.

“기반이 없는 상태에서는 선제적 HR이 불가능합니다. 회사의 핵심 직무부터라도 스킬로 정의해보는 시도를 해야 합니다. 남들이 어떻게 했는지가 아니라, ‘우리가 사례를 만들어보자’는 태도가 중요하죠.”

HR과 IT의 관계 역시 변화하고 있다. 박 컨설턴트는 앞으로 HR 담당자에게 가장 중요한 역량으로 ‘AI 리터러시’를 꼽았다. 단순히 프롬프트를 잘 쓰는 능력이 아니라, 윤리적 활용과 거버넌스를 설계하는 능력이다.

“AI가 사람과 함께 일하는 시대가 옵니다. HR은 더 이상 Human Resource 관리자가 아니라, Human IT Resource를 이해하고 설계하는 역할로 진화할 겁니다.”

신입 채용에 대한 그의 시각도 명확하다. “반복 업무는 AI가 대체할 수 있지만, AI의 결과를 판단하고 책임질 수 있는 사람은 결국 사람”이라는 것이다. 그래서 그는 제너럴리스트가 아니라, 자신의 스킬을 명확히 인식한 '스페셜리스트의 시대'가 올 것이라고 내다봤다.

“AI 시대 HR의 경쟁력은 결국 누가 먼저 데이터 준비를 끝냈느냐의 싸움입니다. 스킬 기반으로 사람을 이해할 수 있는 기업만이, 인재와 기술을 동시에 설계할 수 있습니다.”