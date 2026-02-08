애플 팀 쿡 "기술 인재 유입 필수"…美 이민정책 설득 나선다

팀 쿡 애플 최고경영자(CEO)가 미국의 이민 정책을 둘러싼 논의와 관련해 의회를 상대로 직접 로비에 나설 뜻을 밝혔다.

블룸버그는 팀 쿡이 지난 5일(현지시간) 이 같은 입장을 밝혔다고 보도했다.

보도에 따르면 쿡 CEO는 최근 실적 발표 이후 열린 질의응답 과정에서, 기술 산업의 경쟁력 유지를 위해 숙련 인재의 미국 유입이 필수적이라며 이민 정책에 대한 우려를 공개적으로 드러냈다. 그는 관련 사안에 대해 입법자들과 직접 대화에 나설 계획임을 분명히 했다.

팀 쿡 애플 CEO (사진=애플)

쿡 CEO는 그동안 이민 정책을 미국 혁신의 핵심 요소로 규정해 왔다. 그는 해외 인재 유입이 제한될 경우 애플을 포함한 미국 기술 기업 전반의 연구개발과 장기 경쟁력에 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 입장을 유지해 왔다.

블룸버그는 최근 미국 정치권에서 이민 관련 법안 논의가 재점화되면서, 기술 업계 수장들이 정책 대응에 적극적으로 나서고 있다고 전했다. 특히 인공지능(AI)과 반도체, 소프트웨어 분야에서 고급 인력 수요가 급증하는 상황이 배경으로 작용하고 있다는 분석이다.

관련기사

애플은 그동안 개인정보 보호, 반독점 규제, 공급망 정책 등 주요 공공 이슈에 대해 정책 입안자들과의 소통을 강화해 왔다. 이번 이민 정책 관련 로비 역시 인재 확보를 기업의 핵심 전략 사안으로 보고 대응에 나선 것으로 풀이된다.

그는 과거에도 "이민은 미국 경제와 혁신에 있어 가장 중요한 문제 중 하나"라고 언급하며, 포용적인 이민 정책의 필요성을 강조한 바 있다. 블룸버그는 이번 발언이 향후 관련 입법 논의 과정에서 기술 업계의 입장을 대변하는 신호로 해석된다고 전했다.