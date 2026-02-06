골프존, '2026 복을 향해 이륙하라' 신년 이벤트 실시

골프존이 전국 골프존파크 매장에서 '2026 복을 향해 이륙하라' 신년 이벤트를 진행한다고 6일 밝혔다.

오는 9일부터 다음 달 2일까지 진행되는 이번 이벤트는 투비전과 투비전NX 시스템이 설치된 매장에서 회원 로그인 후 참여할 수 있다.

첫 번째 이벤트는 26개 이벤트 코스에서 라운드 중 PAR5 홀 스크린에 나타나는 복주머니 2개 중 1개를 맞히면 경품을 지급하는 방식이다. 경품으로는 금액대별 골프존파크 이용권과 음료 등이 마련됐다.

관련기사

골프존, '2026 복을 향해 이륙하라' 이벤트 진행.

두 번째 이벤트는 설 연휴 기간인 오는 16일부터 18일까지 진행된다. 해당 기간 내 이벤트 코스에서 18홀 라운드를 5회 완료한 회원 전원에게 골프존파크 5000원 이용권을 지급한다.

최수영 골프존 GS사업기획팀 팀장은 “지난 한 해도 많은 관심과 사랑을 보내주신 회원분들께 감사하는 마음을 담아, 골프존파크의 올해 첫 이벤트를 준비했다”며 “다가오는 설 명절, 스크린골프 라운드를 통한 즐거움을 함께 나누고 마음까지 풍족한 연휴가 되시길 바란다”고 전했다.