제네시스 vs 렉서스, 중동서 격돌…럭셔리로 오일머니 타겟

현대자동차 프리미엄 브랜드 제네시스가 중동 시장에서 렉서스와 경쟁한다. 중동 시장은 초고가 차량 수요가 탄탄한 데다 고객층의 요구 수준도 높아 브랜드 인지도를 제고할 수 있는 최적의 시장이라는 평가다. 이에 제네시스와 렉서스는 럭셔리와 아웃도어 등 다양한 전략을 펼치고 있다.

6일 업계에 따르면 제네시스는 지난달 27일 아랍에미리트 룹알할리에서 익스트림 오프로드 콘셉트카인 '엑스 스콜피오 콘셉트'를 세계 최초로 공개했다.

엑스 스콜피오 콘셉트는 오프로드 레저를 즐기는 고객의 라이프스타일에서 영감을 얻어 디자인된 콘셉트 모델로, 기존 오프로드 차량과는 차별화된 고급스러운 디자인과 강력한 주행 성능을 동시에 갖췄다.

제네시스 엑스 스콜피오 콘셉트가 아랍에미리트 룹알할리 사막에서 주행 시연을 하는 모습

제네시스가 중동에서 오프로드 콘셉트카를 선보인 것은 중동 시장의 특수성 때문으로 풀이된다. 중동 지역은 사막 지형에 험난한 길이 대부분이다. 이 때문에 오프로드 차량들이 시험 주행을 하는 코스로도 활용되는 지역이다.

제네시스는 2022년부터 중동 시장 진출을 본격화했다. 이어 지난 2023년 5월 사우디 알울라에서 GV60, 전동화 GV70, 전동화 G80 등 전동화 모델 3종을 중동 시장에 처음 공개하며 본격적인 현지 전기차 시장 공략을 공식화했다.

그 해 12월에는 두바이에서 개인 맞춤형 럭셔리와 퍼포먼스 중심 전략을 제시하며, 중동 고객층을 겨냥한 브랜드 차별화에 나섰다. 중동 특유의 맞춤형 고가 시장을 정조준한 것이다. 또한 지난 2025년 8월 이집트 시장에 공식 진출하며 중동·아프리카 권역 확장 전략을 본격화했다.

이러한 중동 시장 공략은 수익성 강화 차원으로 해석된다. 판매 대수를 높여 이익을 거두는 것이 아닌 수익성이 높은 한대, 한대에 집중하겠다는 전략이다.

실제로 시장조사기관 켄리서치에 따르면 중동 럭셔리 자동차 시장은 약 170억달러(25조원) 규모로 평가된다. 특히 부유층 인구 확대와 소득 증가로 프리미엄 기능을 선호하는 수요가 늘고 있으며, SUV·EV·하이브리드 등 고급·첨단 모델 수요가 강세를 보이고 있다는 분석이다.

렉서스 700h 중동 주행

이는 사우디아라비아와 UAE, 카타르 등 주요국의 부유층 비중이 높아 럭셔리 및 고성능 차량 수요가 견조하다는 뜻으로 해석된다.

렉서스는 1990년대 중동 시장에 처음으로 진출해 오랜 기간 중동 프리미엄 시장에서 입지를 강화해 왔다. 특히 LX는 중동에서 렉서스 판매를 이끄는 핵심 모델로 꼽힌다. 2025년 4세대 LX 700h를 중동에 출시하면서 럭셔리 SUV 세그먼트를 오프로드까지 확장했다.

렉서스는 LX·GX 중심의 바디온프레임 SUV를 기반으로, 중동·북미 등 오프로드 수요가 큰 시장에서 '럭셔리+험로 성능'을 동시에 강화하는 전략에 집중하고 있다.

업계에서는 중동 시장이 SUV 수요가 강한 동시에 프리미엄 브랜드 경쟁이 치열한 지역인 만큼, 브랜드 전략이 판매 성패를 좌우할 것으로 보고 있다.

업계 관계자는 "중동 시장은 브랜드가 고객에 차량의 콘셉트만 소개해도 판매가 된다"며 "일반적으로 자동차 시장이 가격 측면을 부각해 왔다면 중동 시장은 차량의 성향과 콘셉트를 알리는 데 집중하는 특수한 시장으로 분류된다"고 설명했다.