KAMA "자동차 환경규제, 산업 보호 중심으로…한국도 조정해야"

한국자동차모빌리티산업협회(KAMA)는 5일 오전 자동차 환경 분야 전문가들이 참석한 가운데 '주요국 자동차 환경규제·정책변화 동향 및 시사점'을 주제로 친환경차분과 전문위원회를 개최했다.

이번 위원회는 세계 주요국의 자동차 환경규제 및 정책 변화 흐름을 비교·분석하고, 이러한 변화가 국내 자동차 산업 경쟁력에 미치는 영향을 점검하기 위해 마련됐다.

KAMA 친환경차분과 전문위원회는 2023년 1월 발족했으며, 민경덕 서울대 교수를 위원장으로 전기·수소·전과정평가(LCA) 등 분야 전문가 20여 명이 참여하고 있다.

발언하는 강남훈 한국자동차모빌리티산업협회(KAMA) 회장 (사진=KAMA)

강남훈 KAMA 회장은 인사말에서 "최근 세계 주요국은 전기차 수요 둔화와 산업 보호 필요성을 이유로 전동화 속도를 조절하며 보다 현실적인 정책 노선으로 전환하는 추세"라고 말했다.

강 회장은 "미국은 트럼프 행정부 출범 이후 전기차 의무화 정책을 폐지하고 평균연비 규제 과징금을 없애는 한편, 2031년 평균연비 목표를 50.4mpg에서 34.5mpg로 대폭 완화해 자국 자동차 산업의 규제 부담을 경감했다"고 설명했다.

이어 "EU 역시 엄격한 자동차 온실가스 규제를 운영해 왔으나 최근에는 목표 조정, 이월·상환 유연성 확대, 유럽산 전기차에 대한 슈퍼크레딧 부여 등 산업 생태계 보호 요소를 규제에 반영하고 있다"고 밝혔다.

그는 "우리와 수출 구조가 유사한 일본은 글로벌 자동차 수출 2위, 생산 3위 국가임에도 자동차 환경규제 수준을 비교적 낮게 유지하며 기업의 자율적 전환을 유도하고 있다"며 "반면 우리 기업들은 이미 현행 규제만으로도 상당한 부담을 겪고 있는 상황"이라고 지적했다.

강 회장은 특히 "국가 온실가스 감축 목표와 연계해 세계 최고 수준으로 규제를 추가 강화하려는 움직임은 산업계에 감당하기 어려운 부담이 될 수 있다"며 "과도한 규제는 가격 경쟁력을 앞세운 중국 전기차의 국내 유입을 가속화해 내수시장 잠식으로 이어질 우려가 있다"고 강조했다.

이어 "실효성 있는 온실가스 감축을 위해서는 기업을 압박하는 신차 규제에 대한 의존도를 과감히 낮추고, 노후차 폐차 지원 확대, 충전 인프라 확충, 친환경차 구매 인센티브 강화 등 실제 수요를 창출할 수 있는 정책으로 전환해야 한다"고 말했다.

그러면서 "전동화 전환기에는 무엇보다 국내 생산기반을 유지·강화하는 것이 중요하며, 생산세액공제 확대 등 국내 생산 전기차의 경쟁력을 높일 수 있는 지원책이 시급하다"고 덧붙였다.

이날 발제를 맡은 이노씽크컨설팅 김철환 상무는 "글로벌 기후정책은 과거의 탄소 감축 중심에서 자국 산업 보호와 대중국 견제를 핵심으로 하는 산업·공급망 전략으로 재편되고 있다"고 분석했다.

김 상무는 "미국과 EU의 관세 부과와 정책 변화는 전동화를 포기하는 것이 아니라, 시장 상황을 고려하면서 역내 제조 기반 유지를 중시하겠다는 정책 의지의 표현"이라며 "순수전기차로의 급격한 전환 과정에서 고금리, 충전 인프라 부족 등 현실적 제약으로 규제 목표와 시장 수용성 간 간극이 커지고 있다"고 지적했다.

또 "중단기적으로는 소비자들의 현실적 선택지인 하이브리드 차량 선호가 지속될 가능성이 크다"며 "일본의 기술 중립적 전동차 정의와 EU의 규제 이행 유연화 사례에서 보듯, 주요국들은 기술 경로를 하나로 고정하기보다 감축 수단을 다각화해 산업적 마찰을 최소화하는 방향으로 정책을 운용하고 있다"고 말했다.

이어 "우리나라 역시 자동차 시장 급변이나 통상 리스크 등 외생변수 발생 시 조건부 완충 장치를 제도화하는 등 보다 유연한 제도 운영을 통해 장기적 안정성을 확보할 필요가 있다"며 "목표의 방향성은 유지하되, 실질적인 탄소 감축 기여도를 기준으로 하이브리드차의 역할을 정량적으로 인정해야 한다"고 제언했다.

발제 이후 민경덕 위원장 주재로 진행된 토론에서 참석 전문가들은 "글로벌 규제 환경 변화 속에서 자동차 산업 경쟁력을 충분히 고려한 정책 설계가 필요하다"며 "전기차 보급 정책 역시 국내 생산기반을 공고히 유지하면서 실질적인 수요 창출을 이끌 수 있는 지원책과 병행돼야 한다"는 데 의견을 모았다.