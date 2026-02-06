"렌탈은 비싸"...자가관리 정수기 뜬다

#경기도 수원시에 거주하는 안모 씨는 얼마 전 6년 넘게 사용했던 정수기를 교체했다. 6년 전과 비교해 성능이 향상된 정수기로 변경하기도 했지만 가장 큰 차이점은 렌탈이 아닌 자가관리형 제품을 구매한 것이었다.

최근 고물가와 경기 침체가 장기화하면서 정수기 구매 트렌드도 변화하고 있다. 월 일정 비용을 내는 렌탈 방식 대신, 직접 필터를 교체하고 관리하는 자가관리 제품이 가파르게 성장하는 모습이다.

실제로 커넥트웨이브가 운영하는 가격비교 서비스 다나와가 지난 2025년 정수기 카테고리를 분석한 결과, 자가관리 정수기 판매량이 전년 대비 10% 증가한 것으로 나타났다.

렌탈 중심의 정수기 시장이 자가관리 방식으로 수요가 상승하는 배경에는 1인 및 맞벌이 가구 증가로 비대면 선호도가 높아진 데다, 고물가 속 월 유지비를 절감하려는 실속형 소비 트렌드가 영향을 미친 것으로 풀이된다.

일례로 다나와에서 판매 인기가 높은 정수기 A 모델의 6년간 사용 비용을 비교한 결과, 자가관리 방식이 정품 필터 교체 비용까지 포함하더라도 렌탈 대비 약 21% 저렴하게 이용할 수 있었다.

또 쇼핑몰의 무이자 할부 정책 확대로 초기 구매 비용 부담이 낮아졌고, 필터 교체, 셀프 점검 등 직접 관리가 용이한 제품들이 다수 출시된 점도 자가관리 정수기의 성장을 높인 것으로 보인다.

다나와는 이러한 소비 흐름을 반영하여 기능 맞춤형 상세 검색부터 구매 방법에 따른 최저가 비교 등 차별화된 서비스를 제공한다.

특히 다나와 '정수기' 카테고리에서는 ▲제조사 ▲종류 ▲형태 ▲정수기능 ▲정수방식 ▲관리유형 ▲편의 ▲출수기능 등 다양한 조건을 기준으로 세분된 검색을 지원한다. 또한 인기 상품, 배송비 포함 유무, 낮은 가격순 정렬, 카드사 할인 등 편리한 쇼핑 환경도 함께 제공한다.

이와 함께 모델명만 입력하면 정품 필터를 자동으로 찾아주고 등록된 소모품의 교체 주기도 미리 알려주는 '소모품 다나와' 서비스를 비롯해, 여러 상품을 약 40~50가지 항목으로 정밀하게 비교하는 'VS 검색' 등 개인 맞춤형 기능도 선보이고 있다.

다나와 관계자는 "최근 고물가 시대에 실속형 소비가 확산되면서 정수기를 비롯한 다양한 품목에서 유지비를 절감하려는 소비가 이어지고 있다”면서 “다나와는 이러한 추세를 반영해 세분화된 검색 기능과 최저가 비교 서비스로 고객의 합리적인 구매를 지원해 나가겠다”고 말했다.