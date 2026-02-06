세이프웨어, 복지용구 예비급여 3차 시범사업 선정

스마트 안전장비 선도기업 세이프웨어는 스마트 낙상 보호 에어백 벨트 '레디'가 올해 보건복지부·국민건강보험공단이 추진하는 복지용구 예비급여 3차 시범사업 대상 품목으로 선정됐다고 6일 밝혔다.

복지용구 예비급여 시범사업은 안전성과 적합성은 인정되나 공적급여로 효과성 검증이 필요한 신기술 활용 품목을 대상으로, 한시적(1~2년) 급여 적용 후 사용 효과와 급여 적정성을 평가해 본 급여 전환여부를 결정하는 사업이다.

사업은 전국 12개 지역에서 실시된다. AI 기반 낙상 보호 에어백, 디지털 복약 알림기, 활동 감지 시스템이 포함됐다.

세이프웨어 스마트 낙상 보호 에어백 벨트 레디 (사진=세이프웨어)

세이프웨어 '레디'는 낙상 충격을 줄이기 위해 설계된 벨트형 보호 에어백이다. 고정밀 센서가 낙상 상황을 감지함과 동시에 에어백을 전개해 고관절 등 주요 신체 부위를 보호한다.

거동이 불편한 고령자와 장애인뿐 아니라, 치매 환자 및 낙상 위험이 높은 다양한 환자군까지 폭넓게 활용 가능하다는 성능과 확장성을 인정받아 이번 시범사업 품목에 이름을 올렸다.

레디는 전용 앱을 통해 보호자와 사용자 안전 모니터링 기능도 제공한다. 앱에서 ▲현재 위치 ▲최근 방문지 ▲활동 시간 ▲칼로리 소비량 ▲걸음 수 ▲위험도 ▲기기 연결 상태 ▲배터리 잔량 ▲사고 기록(날짜·위치) 등을 실시간으로 확인할 수 있다.

신환철 세이프웨어 대표는 "이번 시범사업을 통해 실제 현장에서의 효과성을 체계적으로 검증하고, 더 많은 어르신과 보호자가 안전한 일상을 누릴 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

사업은 서울 노원구 ▲서울 노원구 ▲강원 원주시 ▲인천 서구 ▲경기 의정부시 ▲대전 서구 ▲충북 충주시 ▲대구 달서구 ▲부산 부산진구 ▲경남 김해시 ▲광주 광산구 ▲전주 완산구 ▲경북 경산시 등 총 12개 지역에서 실시한다.

해당 시범사업 대상 지역에 거주 중인 요양급여 대상자는 누구나 지역별 복지용구 사업소에서 혜택을 받아 제품을 구매할 수 있다.