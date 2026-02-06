퓨쳐스콜레, '라이브클래스' 작년 거래액 482억원 달성

퓨쳐스콜레(대표 신철헌)는 2025년 '라이브클래스'의 연간 거래액이 482억원을 달성했다고 6일 밝혔다. 연간 거래액은 한 해 동안 라이브클래스를 활용하는 크리에이터들의 매출을 합산한 금액이다.

라이브클래스 연간 총 거래액은 2023년 76억원에서 2024년 236억원으로 전년 대비 약 210% 성장한 데 이어,작년에는 482억원을 기록했다.

라이브클래스는 크리에이터가 별도의 개발 인력이나 외부 플랫폼에 의존하지 않고, 자신만의 채널을 개설해 지식 콘텐츠를 직접 기획·판매·운영할 수 있도록 지원하는 지식 커머스 빌더다. 강의, 영상, 전자책, 챌린지 등 다양한 형태의 지식 상품을 하나의 공간에서 운영할 수 있으며, 결제, 수강생 관리, 커뮤니티 운영, 마케팅 자동화 기능을 통합 제공해 크리에이터의 비즈니스 운영 전반을 지원한다.

라이브클래스를 사용하는 크리에이터들은 단일 강의 판매를 넘어, 무료 콘텐츠를 시작으로 저가 상품, 중·고가 프로그램으로 이어지는 단계적 상품 구조를 설계해 수익성을 높이고 있다. 자체 채널을 기반으로 수강생과의 관계를 축적하며 반복 구매를 유도하는 방식이 정착되면서, 일회성 판매를 넘어 장기적으로 확장 가능한 비즈니스 모델로 자리 잡고 있다.

현재 라이브클래스는 체중감량 홈트 다이어트 전문 130만 유튜버 ‘비타민신지니’를 비롯해 직무, 스터디, 머니, 라이프스타일 등 카테고리별 수십만 명 이상의 팔로어를 보유한 크리에이터들이 활용하고 있다. 또 구독자 수 1만 명 내외의 크리에이터들과 월 수천만 원대 매출을 기록하는 사례가 지속적으로 늘고 있다. 특정 소수의 스타 크리에이터에 의존하지 않고, 다양한 분야의 크리에이터들이 성과를 만들어내는 구조가 형성되면서 ‘라이브클래스 로켓런칭’ 등 지원 프로그램도 활성화되고 있다.

신철헌 퓨쳐스콜레 대표는 “지식 비즈니스 시장은 이제 일부 선도 크리에이터 중심의 성장 단계를 지나, 운영 방식이 고도화되고 저변이 넓어지는 본격적인 확산기에 접어들고 있다”며 “라이브클래스는 지식 크리에이터의 콘텐츠를 현실적인 비즈니스 구조로 정착시키는 솔루션 역할을 수행해 나갈 것”이라고 말했다.

퓨쳐스콜레는 2018년 설립된 지식 비즈니스 스타트업으로 지식 창작자와 학습자를 연결하는 플랫폼 라이브클래스를 운영하고 있다. 라이브클래스는 현재까지 300만명 이상의 회원과 3만 명 이상의 지식 크리에이터를 확보하며 지속적인 성장을 이뤄오고 있다. 수십만 명 이상의 팔로어를 보유한 대형 크리에이터부터, 구독자 1만 명 내외의 크리에이터까지 다양한 창작자들이 라이브클래스를 활용해 월 1천만원 이상의 매출을 기록하는 사례가 꾸준히 늘고 있다.