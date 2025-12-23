LGU+, 크리에이터 조회수·팔로워수 성장 지원

LG유플러스는 자사 크리에이터 육성 프로그램 ‘부스터스 시즌4’ 활동을 성료했다고 23일 밝혔다.

지난 2023년 시작해 올해 시즌4를 맞은 ‘부스터스’는 유튜브, 인스타그램, 틱톡 등플랫폼에서 활동하는 크리에이터를 선발해, LG유플러스의 서비스와 브랜드 경험을 콘텐츠로 풀어내고 성장할 수 있도록 지원하는 프로그램이다.

지난 3월부터 지난 6일까지 진행한 부스터스 시즌4엔 총 258명의 크리에이터가 참여해 활동기간 792건의 콘텐츠를 제작했다. 이 기간 누적 조회수는 2천900만회로 집계됐다.

지난 6일 진행한 LG유플러스 크리에이터 육성 프로그램 부스터스 시즌4 어워즈에서 LG유플러스 관계자와 크리에이터들이 기념사진을 촬영하고 있다. (사진=LG유플러스)

이번 활동은 ▲LG유플러스 임직원과 크리에이터간 교류 확대 ▲AI 전문가가 참여하는 콘텐츠 제작 교육 ▲MWC25·유튜브 펜페스트 등 현장 참여 기회 제공 등을 통해 크리에이터들이 콘텐츠를 제작할 수 있는 환경을 마련하는 데 집중했다.

그 결과 크리에이터들의 팔로워 수는 활동 전과 비교해 평균 110% 증가했다. 또, 시즌1부터 시즌4까지 부스터스 활동의 누적 조회수는 1억 500만 회에 달한다.

김희진 LG유플러스 브랜드마케팅팀장은 “부스터스는 크리에이터가 자신의 방식으로 브랜드 경험을 해석하고 전달하는 과정에서 함께 성장해 온 프로그램”이라며 “앞으로도 크리에이터와의 협업을 통해 고객과의 접점을 넓히고, 신뢰 기반의 브랜드 경험을 지속적으로 확장해 나갈 것”이라고 말했다.