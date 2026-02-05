가히, '와이레스 북촌'서 웰니스 프로그램 진행

코리아테크의 글로벌 K-뷰티 플랫폼 와이레스(YLESS)와 뷰티 브랜드 가히(KAHI)가 ‘모닝 레이브’를 통해 브랜드의 원료 철학을 오감으로 전달하는 체험형 마케팅을 전개한다고 5일 밝혔다.

‘모닝 레이브’는 토요일 오전, 저속 노화에 도움을 주는 리듬 속에서 건강한 에너지를 나누는 웰니스 프로그램이다. 매회 200여 명이 참석하며 큰 호응을 얻으며 누적 참가자 1000명을 돌파했다. 오는 7일 오전 8시, 서울 북촌 와이레스 플래그십 스토어에서 여섯 번째 행사를 개최한다.

사전 신청을 통해 누구나 무료로 참여할 수 있으며, 참가자들에게는 퍼스널 컬러 진단과 포인트 메이크업 서비스를 비롯해 음료, 떡볶이 등 K-푸드가 무료로 제공된다.

와이레스와 가히의 모닝 레이브의 캐비아 퍼포먼스 전경

특히 모닝 레이브는 뷰티 오프라인 스토어에서 즐기는 건강한 DJ 파티라는 차별성 외에도, 가히(KAHI)의 프레스티지 라인인 ‘캐비 블루’의 핵심 원료를 직접 경험하는 거점으로 자리 잡고 있다.

현장에서는 고가의 벨루가 캐비아 한 통이 통째로 들어간 주먹밥과 캐비아를 올린 디저트를 방문객과 나누는 퍼포먼스도 펼쳐진다.

가히 관계자는 “이번 행사는 ‘진짜 캐비아’가 들어간 제품이라는 것을 고객이 직접 맛보고 체감하게 하려는 품질에 대한 자신감의 일환”이라고 설명했다. 또한 “최상급 원료를 확보하기 위해 철갑상어 농장에 직접 투자하고, 상어를 죽이지 않고 알을 얻는 자연분만 방식의 지속 가능한 채취 시스템 등 가히의 집요한 노력도 담았다”고 덧붙였다. 이러한 공정을 통해 확보된 고순도 캐비아 발효 오일은 대표 제품인 ‘가히 캐비밤’에 15%의 높은 함량으로 적용됐다.

코리아테크 이동열 대표는 “모닝 레이브는 단순히 즐기는 자리를 넘어, 와이레스와 가히가 제품을 만들 때 원료와 타협하지 않는다는 의지를 상징적으로 보여주는 콘텐츠”라며 “고객들이 고가의 원료를 직접 즐기는 경험을 통해 브랜드가 추구하는 압도적인 성분 함량과 품질에 대한 자신감을 자연스럽게 체감하기를 기대한다”고 강조했다.