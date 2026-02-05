국내 로봇 연구진 2천명 한자리…'KRoC 2026' 개막

[평창(강원)=신영빈 기자] 국내 최대 로봇 학술행사인 제21회 한국로봇종합학술대회(KRoC 2026)가 4일부터 7일까지 강원도 알펜시아에서 개막했다. 이번 학술대회에는 등록 인원 2천명을 돌파하며 역대 최대 규모를 기록했다.

최종석 한국로봇학회 회장은 5일 개회식에서 "2010년대 초반 200여명 수준이던 참석자가 올해 10배 넘게 커졌다"며 "이번 행사는 학회의 올해 첫 공식 행사이자, 연구자·기업·학생이 함께 연구 성과를 공유하고 미래 비전을 논의하는 출발점"이라고 말했다.

최 회장은 "이 학술대회를 통해 국내 곳곳에서 연구를 수행하는 연구자들과 기업에 계신 분들, 학생들이 그동안의 연구·개발 성과와 기업 현장의 성과를 함께 공유하고, 앞으로의 미래 지도에 대한 비전을 토론하는 장이 되기를 바란다"고 말했다.

이어 "올해도 예년과 마찬가지로 훌륭한 기조강연과 다양한 세션으로 채워진 프로그램들이 준비돼 있다"며 "새롭게 시작되는 컴피티션과 네트워킹 프로그램 역시 야심차게 준비했다"고 소개했다.

최종석 한국로봇학회 회장이 5일 제21회 한국로봇종합학술대회(KRoC 2026) 개회식에서 인사말을 전하고 있다. (사진=지디넷코리아 신영빈 기자)

문형필 'KRoC 2026' 조직위원장은 "인공지능 기술 발전과 함께 글로벌 빅테크 기업들의 휴머노이드 로봇에 대한 대규모 투자가 이어지면서 로봇 기술에 대한 사회적 관심과 기대가 크게 높아지고 있다"며 "이 같은 흐름 속에서 정부와 산업계, 투자자들 역시 로봇 기술의 미래 가능성에 주목하고 있다"고 말했다.

그는 특히 K-휴머노이드 연합 출범을 계기로 국내 산업 전반에서 휴머노이드 로봇 기술 개발이 본격화되고 있다고 강조했다.

문 위원장은 "이러한 시대적 흐름 속에서 열리는 KRoC 2026은 명실상부 국내 최대·최고의 로봇 학술행사로, 휴머노이드 로봇을 비롯해 모바일 로봇, 산업 로봇, 재난·특수환경 로봇 등 다양한 핵심 기술을 폭넓게 조망하는 자리"라고 설명했다.

이어 "CES 2026에서는 국내 기업들이 휴머노이드 로봇이 공장과 가정에서 인간을 돕는 가까운 미래의 모습을 선보였다"며 "지난 20여 년간 묵묵히 로봇 기술을 개발해 온 우리가 이제 그 성과를 세상에 당당히 보여줄 때"라고 말했다.

끝으로 그는 "로봇 연구개발자뿐 아니라 정책 입안자, 산업계 관계자, 사업화와 상용화를 이끌고 있는 모든 분들이 함께 참여해 대한민국 로봇 기술의 현재와 미래를 논의하는 뜻깊은 자리가 되길 바란다"며 "짧은 일정이지만 이번 학술대회가 로봇의 미래를 함께 설계하고 새로운 협력의 씨앗을 심는 시간이 되기를 기대한다"고 덧붙였했다.

한편 KRoC 2026은 오는 7일까지 나흘간 알펜시아에서 열린다. 총 544편의 논문이 제출됐다. 특별세션과 포스터 세션, 워크숍, 튜토리얼을 통해 발표된다. 휴머노이드 로봇을 비롯한 차세대 로봇 기술 전반을 주제로 한 학술 발표와 전시, 경진대회, 교류 프로그램이 이어질 예정이다.

기조강연에서는 로봇 조작 파운데이션 모델과 피지컬 AI를 주제로 한 강연이 예정됐다. 휴머노이드·의료·물류·협업로봇·임바디드 AI 등 전 분야를 아우르는 초청강연도 마련됐다. 이와 함께 대표 경진대회인 레드쇼와 신규 로봇 컴페티션, 실내외 로봇 시연 프로그램도 진행된다.