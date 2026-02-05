K-게임에 공공디자인까지...공진원, 전통문화 확산 역량 집중

한국공예·디자인문화진흥원(공진원)이 전통문화 확산 사업에 연초부터 역량을 집중하고 있다.

또한 공공 영역에서는 사회문제 해결형 공공디자인 지원을 확대해 국민 체감도를 높이겠다는 계획도 함께 제시했다.

공진원이 제시한 올해 방향성은 전통문화산업 기반 강화와 확산 경로 확대, 공공 영역 접점 확장 등이다.

이를 위해 공진원은 먼저 전통문화기업 지원을 ‘바우처-전문서비스 연결’처럼 구조화해 생태계를 다진다.

이와 함께 해외 거점 연계 한복 행사와 비수도권 순회 전시로 확산 경로를 넓힌다. 마지막으로 게임 IP 협업 등 대중이 이미 소비하는 콘텐츠와 결합해 전통을 ‘접근 가능한 경험’으로 바꾼다.

이러한 전략 중 특히 ‘콘텐츠 결합’은 실제 사례로 이어지며 관심을 모으고 있다.

문화체육관광부가 주최하고 공진원이 주관한 ‘오늘전통협업’에서 크래프톤은 ‘PUBG: 배틀그라운드’ IP를 전통 공예와 디자인 언어로 재해석한 ‘펍지 오늘전통협업 컬렉션’을 공개했다. 전통문화 자산을 현대 산업과 연결해 새로운 콘텐츠로 확장한다는 사업 취지에 맞춰, 게임 IP가 생활형 굿즈로 전환되는 결과로 이어졌다.

쿠키런 IP를 보유한 데브시스터즈도 공진원과 협업해 대규모 콜라보레이션을 진행했다.

이번 콜라보레이션에는 11개 업체가 참여해 ‘쿠키런: 킹덤’ 캐릭터를 전통문화 콘셉트로 재해석한 상품을 선보였다. 전통 요소가 굿즈 시장에서 자연스럽게 선택되고 소비될 수 있도록 복주머니, 무드등, 키보드 등 생활형 품목으로 구성한 것이 특징이다.

펍지 오늘전통협업 컬렉션 이미지

기업 지원 체계화 측면에서는 ‘전통문화 혁신이용권(바우처)’ 모델이 공진원이 그려온 구조를 잘 보여준다.

전통문화 관련 중소기업·소상공인에게 바우처를 지급하고, 기업이 IT·디자인·마케팅 등 전문 공급기업 서비스를 구매하도록 연결하는 방식이다. 지원 분야는 기술혁신, 기업경영 지원, 디자인 개선, 신제품 개발, 플랫폼 구축, 홍보·마케팅 6개 영역이다.

성과도 비교적 선명하다. 청미르발레단은 특수 소재 의상 기술과 3D 무대 영상 기술을 결합해 ‘제주 해녀 문화’를 창작 발레 콘텐츠로 확장했고, 해외 초청 공연으로까지 이어진 사례로 소개됐다. 전통이 특정 장르에 머무르지 않고 기술·콘텐츠와 결합해 산업 형태로 확장된 사례로 볼 수 있다.

공진원은 올해 기업 지원 체계를 정비해 전통문화 산업의 기반을 다지고, 해외 한복 행사와 비수도권 순회 전시로 확산의 경로를 넓히는 동시에, 게임 IP·K-굿즈 협업처럼 대중이 이미 소비하는 플랫폼과 결합해 전통을 생활 속 경험으로 옮겨놓겠다는 구상을 실행에 옮기고 있다. 공공디자인 확대까지 포함하면 전통문화 확산 전략의 무게중심은 전시·행사 중심에서 일상 접점과 산업화로 한 단계 더 이동하는 셈이다.

공진원 관계자는 “크래프톤 협업 사례는 사업 진행을 위해 크래프톤에 연락을 먼저 취해 협의를 진행하고 결과물로 이어진 사례”라며 “더 다양한 게임사와 협업 사례를 만들 수 있도록 고민하는 중”이라고 밝혔다.

이어 “기존 콘텐츠와 결합해 전통문화를 확산하고 널리 알리는 것이 올해 주요 목표 중 하나다”라고 덧붙였다.