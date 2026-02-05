"온라인서 ‘릴리’ 사칭 다이어트 제품 판매 속지 마세요”

최근 온라인에서 한국릴리를 사칭해 다이어트 제품을 판매하는 등 사기 사건이 빈번하게 발생하면서 회사가 대응에 나섰다.

한국릴리는 5일 소비자 대상 안내문을 발표했다. 온라인, 소셜네트워크서비스(SNS), 모바일 메신저 등을 통해 한국릴리를 사칭, 효과와 안전성이 입증되지 않은 다이어트 목적의 제품을 홍보하고 금전 거래를 유도하거나, 제품 사용에 대한 경제적 이익 제공 등 허위 정보를 유포한 사례가 발생했기 때문이다.

국내 약사법에 따라 전문의약품은 반드시 의사의 처방을 통해서만 구매할 수 있다. 온라인, SNS, 모바일 메신저 등에서의 판매와 대중 광고는 금지돼 있다.

한국릴리는 “식품의약품안전처의 사용 승인을 획득한 전문의약품만 공식 채널로 공급 중”이라며 “의사의 처방을 통하지 않고는 어떠한 형태로도 전문의약품을 판매하지 않는다”라고 밝혔다.

이어 “최근 나타나고 있는 의학적 근거가 명확하지 않은 제품의 홍보 및 금전 거래, 경제적 이익 제공을 통한 환자 유인 행위 등의 피해 사례들이 한국릴리 및 릴리의 제품과 무관하다”라고 강조했다.

존 비클 한국릴리 대표는 “이번 사안은 단일 기업의 노력만으로는 해결할 수 없다”라며 “소비자 스스로 주의와 더불어 소비자를 보호하기 위한 제도적 대응이 강화되길 기대한다”라고 밝혔다.