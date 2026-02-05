AI 시대 콘텐츠 경쟁력 확보 포럼 열린다

더불어민주당 한민수 의원과 디지털미래연구소는 오는 11일 오후 1시30분부터 국회의원회관 제11간담회의실에서 AI 시대 콘텐츠 산업 경쟁력확보를 위한 규제 혁신 방안을 주제로 미디어 콘텐츠 산업 체질 개선을 위한 제도개선 포럼을 개최한다고 밝혔다.

시리즈 포럼 여섯 번째 자리에서는 김희경 공공미디어연구소 수석연구위원이 ‘심의 패러다임의 대전환 : AI기반 자율관리 방안’에 대해 발표하고, 강신규 한국방송광고진흥공사 책임연구위원이 ‘AI 네이티브 생태계 구축을 위한 광고 규제 혁신 전략’에 대해 발표할 예정이다.

발제에 이은 토론에는 전범수 한양대 교수가 좌장을 맡고 김연희 CJ ENM 부장, 박세진 한양대 교수, 이정아 방송미디어통신위원회 방송광고정책과장, 이종관 법무법인 세종 수석전문위원이 참여한다.