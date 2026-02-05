셀트리온, 작년 매출 전년比 17% 상승 '4조1625억원'

셀트리온이 지난해 연결기준 매출액이 4조1625억원, 영업이익이 1조1685억원을 기록하며 전년대비 각각 17%, 137.5% 증가했다고 5일 공시했다.

연간 영업이익률은 전년대비 14.3%p 증가한 28.1%이다. 작년 4분기 매출액은 전년 동기 대비 25.1% 증가한 1조3302억원이다. 영업이익은 142% 증가한 4752억원이다.

이 같은 실적은 기존제품인 램시마, 트룩시마, 허쥬마는 지속적인 성장세다. 또 ▲램시마SC ▲유플라이마 ▲베그젤마 ▲짐펜트라 ▲스테키마 ▲옴리클로 ▲스토보클로·오센벨트 등 신규 제품도 시장에 안착했다는 평이다. 지난해 바이오의약품 글로벌 매출은 전년 대비 24% 성장한 3조8638억원을 기록했다. 이 가운데 신규 제품의 매출 비중은 54%다.

램시마의 유럽과 미국 점유율은 각각 59%, 30%다. 트룩시마는 미국과 유럽에서 모두 30%대 점유율을 기록, 전년대비 17.1% 성장했다. 허쥬마는 유럽에서 점유율 1위를 기록했으며, 일본에서 75%의 점유율을 보였다. 이는 전년과 비교해 10.1% 성장한 수치다.

유플라이마는 유럽 점유율 1위, 미국에서도 처방량이 늘면서 전년대비 44% 성장했다. 베그젤마도 유럽에서 점유율 1위를 유지했고, 미국에서는 오픈마켓, 온라인 플랫폼 등 판매 채널 다변화로 66.8% 성장했다.

특히 ▲스테키마 ▲스토보클로·오센벨트 ▲옴리클로 ▲앱토즈마 ▲아이덴젤트 등 신규 제품 5종은 연간 총 매출액이 3000억원을 돌파했다. 이는 미국 내 주요 처방약 급여 관리 업체(PBM)들의 선호 의약품 등재와 유럽 내 국가별 입찰 수주 성공에 따른 것이다. 회사는 올해 각 제품의 처방이 연중 지속 이뤄질 것으로 전망했다.

올해 매출 목표 ‘5조3000억원’

셀트리온의 올해 매출 목표는 5조 3천억원이다. 회사는 11개 바이오시밀러 제품들은 국내외 기반을 둔 생산시설과 직접 판매망으로 공급하고, 국가별 맞춤형 전략으로 시장 지배력을 강화한다는 방침이다.

특히 고원가 제품 비중은 줄이고 순이익 높은 신규 제품 위주의 입찰에 주력할 예정이다. 신규 제품 매출 비중은 올해 70% 수준으로 끌어올린다는 것이 회사의 계획이다.

서정진 셀트리온 회장

미국 뉴저지주 브랜치버그 생산 시설은 오는 2029년까지 약 6787억원의 바이오의약품을 일라이 릴리에 공급한다. 올해부터 위탁생산(CMO) 매출이 발생할 예정. 향후 생산 규모도 13만2000리터까지 확대할 계획이다. 회사는 이곳을 글로벌 위탁개발생산(CDMO) 사업의 전진기지로 삼는다는 방침이다.

차세대 바이오시밀러 및 신약 개발에도 속도를 낸다. 현재 11개인 바이오시밀러 제품 포트폴리오는 오는 2038년까지 총 41개까지 확대한다는 전략.

자가면역질환 치료제 부문에서는 탈츠 바이오시밀러(CT-P52) 임상 1상이 진행 중이다. ‘CT-P45’와 ‘CT-P68’도 조만간 임상시험승인계획(IND)이 제출될 예정이다. 비소세포폐암 치료제 키트루다 바이오시밀러(CT-P51), 다발골수종 치료제 다잘렉스 바이오시밀러(CT-P44) 등의 임상 3상도 한창이다. 허가용 임상을 마무리한 유방암 치료제 허셉틴의 피하주사(SC) 제형은 3개월 이내 유럽 및 국내 규제기관에 허가를 신청할 계획이다.

특히 회사는 항체약물접합체(ADC), 다중항체, 태아 FC 수용체(FcRn) 억제제, 비만 치료제 등 16개 제품 파이프라인에 대한 개발 로드맵을 공개했다. ADC 후보물질 CT-P70, CT-P71, CT-P73과 다중항체 후보물질 CT-P72 등 4개 제품이 2025년에 이미 인체 임상 단계에 진입했다.

CT-P70은 미국 식품의약국(FDA)으로부터 패스트트랙 승인 절차 대상으로 지정받았다. 회사는 올해 다중항체 등 신약의 임상단계 진입을 예상했다.

회사 관계자는 “합병 시너지와 신규 제품의 시장 안착으로 지난해 역대 최대 실적을 달성했다”라며 “올해 구조적인 원가 개선이 이뤄진 가운데 신규제품 출시 효과가 본격화되면서 성장세를 이어갈 것”이라고 밝혔다.