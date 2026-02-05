오버워치 아트 개발진 "밝고 희망찬 아트는 핵심 가치…영웅 중심 게임 재설계"

블리자드 엔터테인먼트의 '오버워치' 유니버스 대변혁을 뒷받침하는 구체적인 아트, 영웅 디자인 전략과 시스템적 지향점이 공개됐다. 단순한 외형적 변화를 넘어 이용자가 영웅과 깊이 교감하고 새로운 전략적 재미를 발견할 수 있도록 게임의 근간을 재설계했다는 평가다.

지난 달 28일(미국 현지시각) 2026 오버워치 스포트라이트 공개 전 마련된 그룹 인터뷰에는 아트, 시스템 UI/UX, 영웅 디자인 부문의 개발진이 참석해 개발 비하인드와 향후 방향성에 대해 설명했다.

인터뷰에는 ▲아트 부문을 담당하는 디온 로저스 아트 디렉터, 대릴 탄 수석 캐릭터 컨셉 아티스트, 멜리사 켈리 캐릭터 아티스트와 ▲영웅 디자인 부문의 알렉 도슨 어소시에이트 게임 디렉터, 케니 허드슨 수석 영웅 프로듀서, 스콧 케네디 영웅 디자이너 ▲마지막으로 시스템 UI/UX 부문의 제이 바쿠에스 UI/UX 리드, 브랄란 사우세도 게임 프로듀서, 세이디 보이드 UI 아티스트 등 개발진이 참석했다.

(좌측부터) 대릴 탄 수석 캐릭터 컨셉 아티스트, 디온 로저스 아트 디렉터, 멜리사 켈리 캐릭터 아티스트(사진=지디넷코리아).

개발진은 오버워치 특유의 시각적 언어를 지키는 것이 무엇보다 중요하다고 강조했다. 디온 로저스 아트 디렉터는 "오버워치를 독특하게 만드는 밝고 희망찬 아트는 10년 전이나 지금이나 우리가 지켜야 할 핵심 가치다"라며 "명확하게 진영이 나뉘는 쪽으로 디렉션을 강화해 선과 악의 대립을 더 잘 보여줄 수 있는 방향으로 가고 있다"라고 밝혔다. 세계관의 위기감 속에서도 그 안의 희망을 조형적으로 풀어내 이용자의 몰입을 돕겠다는 의지다.

영웅 5인을 동시에 개발하는 파격적인 시도는 각 캐릭터의 개성을 선명하게 만드는 계기가 됐다. 대릴 탄 수석 캐릭터 컨셉 아티스트는 "한 대열에 영웅들을 세워두고 실루엣과 모양을 비교하며 디자인할 수 있어 각자의 특색을 부여하는 데 큰 도움이 됐다"라며 "덕분에 각 영웅의 독특한 개성을 부각하고 전장에서의 가시성을 확실히 확보할 수 있었다"라고 전했다.

여러 영웅이 한번에 디자인되는 환경에서 시각적 중복을 완벽히 차단하고 디자인 시너지를 극대화했다는 분석이다.

특히 글로벌 브랜드와의 협업에서는 기술적 디테일을 극한으로 끌어올렸다. 단순히 외형을 바꾸는 것을 넘어 애니메이션과 물리 효과 자체에 공을 들여 원작 IP의 팬들과 오버워치 이용자 모두를 만족시키겠다는 전략이다.

세이디 보이드 UI 아티스트, 제이 바쿠에스 UI/UX 리드, 브랄란 사우세도 게임 프로듀서(사진=지디넷코리아).

디온 로저스 아트 디렉터는 "산리오 협업 스킨의 경우 루시우의 등에 달린 나뭇잎 움직임이나 캐릭터 특유의 말랑말랑한 질감을 표현하기 위해 평소보다 높은 수준의 기술을 적용했다"라고 설명했다.

알렉 도슨 디렉터는 새로운 영웅들의 배경 설정과 난이도 설계에 대한 구체적인 로드맵도 제시했다. 그는 "엠레는 배틀 라이플과 권총을 사용하는 익숙한 조작감을 제공해 신규 이용자의 접근성을 높였고, 미즈키는 숙련자들이 파고들 요소가 많은 독특한 메커니즘을 부여했다"라고 진단했다. 이용자의 숙련도에 따른 다양한 선택지를 제공해 게임의 저변을 넓히겠다는 포석이다.

스콧 케네디 영웅 디자이너.(사진=지디넷코리아)

대릴 탄 아티스트는 "도미나의 경우 탈론 소속이지만 비스카 기업의 수장 느낌을 복장에 반영했다"라며 캐릭터 디자인에 녹아든 서사적 장치를 역설하기도 했다.

연간 10명의 영웅을 출시할 수 있는 기술적 자신감의 근거는 파이프라인의 효율화에 있었다.

케니 허드슨 수석 영웅 프로듀서는 "숙련된 경험을 바탕으로 과거 8~9개월이 소요되던 영웅 제작 기간을 5~6개월로 단축했다"라며 "퀄리티 유지와 개발 속도라는 두 마리 토끼를 잡기 위해 시스템화된 제작 공정을 구축했다"라고 강조했다. 안정적인 콘텐츠 공급 체계를 통해 라이브 서비스의 활력을 영구적으로 유지하겠다는 포부로 해석된다.

알렉 도슨 어소시에이트 게임 디렉터, 케니 허드슨 수석 영웅 프로듀서, 스콧 케네디 영웅 디자이너(사진=지디넷코리아)

시스템 개편을 통해서는 영웅과 이용자의 정서적 교감을 끌어올리는 데 주력했다. 제이 바쿠에스 UI/UX 리드는 "3D 영웅 대기실과 실시간으로 반응하는 탭 메뉴 등을 통해 이용자가 영웅의 역동적인 모습을 더 직관적으로 느끼도록 디자인했다"라고 분석했다.

세이디 보이드 UI 아티스트 또한 "이번 UI 리프레시는 모든 이용자가 동일한 선상에서 출발하는 일종의 리셋 과정이다"라며 "새로운 모습에 함께 적응해나가는 긍정적인 커뮤니티 경험이 변화의 스트레스를 상쇄할 것"이라고 덧붙였다.

건강한 게임 생태계를 위한 소셜 기능의 강화는 긍정적인 지표 제공에 초점을 맞췄다. 브랄란 사우세도 게임 프로듀서는 "경기 종료 후 상세 스탯 정보와 개선된 칭찬 시스템을 통해 이용자 간의 직관적인 소통을 장려하려 한다"라며 "부정적인 반응을 억제하기보다 긍정적인 교류가 일어날 수 있는 시각적 장치를 만드는 데 집중했다"라고 제언했다. 팀워크의 가치를 지표로 확인시켜 건전한 문화를 구축하겠다는 의도다.

세이디 보이드 UI 아티스트.(사진=지디넷코리아)

멜리사 켈리 아티스트는 캐릭터 디자인에 녹아든 문화적 가치와 영웅의 정체성에 대해 역설했다.

그는 "미즈키의 사슬낫이나 안란의 부채 같은 무기 디자인은 멋진 게임 플레이 컨셉에서 출발해 영웅의 국가적 정체성을 완성하는 핵심 요소다"라며 "이러한 시각적 디테일들이 모여 이용자가 영웅과 정서적으로 교감할 수 있는 오버워치만의 판타지를 완성한다"라고 전했다.

이날 인터뷰에서는 팬들의 기대를 모으고 있는 제트팩 캣의 탄생 비화도 공개됐다. 디온 로저스 아트 디렉터는 "고양이를 키우는 팀원들의 경험을 살려 의심스러울 정도로 똑똑한 고양이의 특징을 디자인에 녹여냈다"라며 "레킹볼이나 윈스턴과는 차별화된 동물 영웅만의 판타지를 보여줄 것"이라고 밝혔다.