시큐아이, 캐논ITS와 총판 계약..."해외 MSSP 시장 공략"

시큐아이(대표 정삼용)가 글로벌 보안 시장 확대를 목표로 해외 MSSP(관리형 보안 서비스) 시장 공략에 본격 나선다. 이의 일환으로 지난 3일 일본 캐논 ITS와 총판 계약을 체결했다.

협약식은 일본 도쿄에서 진행했다. 정삼용 시큐아이 대표, 전략마케팅실장 김병문 상무, 캐논ITS 야마기시 히로유키 부사장, 니시노 카츠노리 시큐리티 솔루션 사업부장 등 양사 주요 관계자가 참석했다.

이번 총판 계약에 따라 캐논 ITS는 캐논 그룹사인 캐논S&S와 캐논MJ의 영업·유통 역량을 기반으로 시큐아이 솔루션의 일본 시장 진출을 돕는다. 일본 보안 시장은 중소·중견기업(SMB) 비중이 높아, 보안 솔루션 도입 시 초기 구축 비용과 운영 부담을 최소화하는 것이 중요하다. 시큐아이는 이러한 일본 시장 특성을 반영한 BLUEMAX NGF와 SECUI PORTAL을 내세워 현지 환경에 최적화된 MSSP 서비스를 제공할 예정이다.

정삼용 시큐아이 대표는 "이번 캐논 ITS와의 총판 계약은 글로벌 MSSP 시장 공략을 본격화하는 중요한 계기가 될 것"이라면서 "글로벌 시장의 요구에 맞춰 제품과 서비스를 지속적으로 고도화, 현지 고객에게 신뢰받는 글로벌 보안 서비스 기업으로 자리매김하겠다"고 강조했다.

정삼용 시큐아이 대표(왼쪽 두 번째)가 일본 현지에서 캐논 ITS와 총판 계약을 맺고 있다.

한편 시큐아이는 현지 파트너와의 협업을 통해 차세대 방화벽 'BLUEMAX NGF'와 통합 관리 플랫폼 'SECUI PORTAL'을 주력으로 일본 및 동남아시아 지역의 MSSP 사업을 확대할 계획이다.

'SECUI PORTAL'은 이 회사의 보안 솔루션을 통합 관리·운영하는 플랫폼이다. 현지 파트너사가 다수 고객사의 보안 장비를 효율적으로 관리할 수 있게 지원한다. 이를 통해 MSSP 환경에서 요구하는 대규모 고객사 관리와 전문적인 보안 서비스 제공이 가능하다.

또 시큐아이는 글로벌 시장 요구사항을 기반으로 자사의 차세대 방화벽 BLUEMAX NGF에 ZTP(Zero-Touch Provisioning), IP in IP(IPv4 over IPv6)접속 기능을 적용했다. ZTP는 별도의 복잡한 설정 작업없이 전원 연결만으로 장비를 즉시 사용할 수 있는 플러그 앤 플레이(Plug&Play) 방식으로, 보안 구축에 필요한 시간과 비용을 줄이는데 효과적이다.

고객은 전문 보안 인력 없이도 방화벽을 손쉽게 구축할 수 있으며, SECUI PORTAL을 통해 방화벽 정책 관리 등 핵심 전문 보안 서비스를 제공받거나 보안 현황을 직접 모니터링할 수 있다.