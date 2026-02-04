한국원자력통제기술원 핵안보 이행 강화 논의

물리적방호·사이버보안 관계기관 200여 명 연례 워크숍…현안 수렴도

과학입력 :2026/02/04 17:31

박희범 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

한국원자력통제기술원(KINAC)은 3~4일 이틀간 ‘2026년도 물리적방호·사이버보안 관계기관 연례 워크숍’을 개최했다.

이번 워크숍에서는 핵안보 관련  물리적방호·사이버보안 규제 방향을 논의하고, 원자력 사업자 현장 의견을 수렴했다.

행사에는 원자력안전위원회를 비롯한 한국수력원자력(KHNP), 한국원자력연구원(KAERI), 한전원자력연료(KNF), 한국원자력환경공단(KORAD) 등 물리적방호·사이버보안 담당자 200여 명이 참석했다.

워크숍에서는 △2025년도 물리적방호·사이버보안 심·검사 및 훈련평가 결과와 2026년도 추진 계획 △방사능방재법 및 하부 규제체계 개선 방향 △법정교육 운영 결과 및 향후 계획 △드론 위협 등 신규 위협에 대응한 물리적방호 전략과 핵안보 분야 최신 동향 등이 주요 안건으로 다뤄졌다.

핵안보 이행 강화를 위한 관계기관 협력 논의가 4일 대전호텔ICC서 개최됐다. (사진=챗GPT 생성이미지)

지난해 연례 워크숍에서 제기된 사업자별 애로·건의사항에 대한 이행조치 및 올해 주요 현안, 애로사항에 대해서도 별도 협의 세션을 통해 심도 있는 의견 교환이 이뤄졌다.

KINAC은 이번 워크숍에서 수렴된 의견을 토대로 물리적방호·사이버보안 심·검사, 훈련평가, 교육훈련 및 제도 개선 과제에 반영할 계획이다.

박희범 기자hbpark@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
원자력통제기술원 kinac 핵안보 사이버보안 물리방호 훈련평가

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

[단독] 삼성 파운드리, 4·8나노 공정 가격 인상 추진

생성형 AI 패러다임 바뀔까…구글 '지니' 공개에 산업계 지형 변화 예고

[신년 인터뷰] 조준희 KOSA 회장 "AI 승부처는 중동·동남아…완제품 풀스택으로 간다"

코덱스 충격에 주가 폭락했는데…샘 알트먼 ‘무력감’ 발언에 개발자들 폭발

ZDNet Power Center