HD현대마린솔루션, 작년 영업익 3501억…전년비 28.9% ↑

HD현대마린솔루션이 지난해 연결기준 잠정 실적으로 매출 1조 9827억원, 영업이익 3501억원, 순이익 2696억원을 거뒀다고 4일 공시했다.

전년 대비 매출은 13.6%, 영업이익은 28.9%, 순이익은 18.3% 증가했다.

작년 4분기 실적은 매출 5162억원, 영업이익 905억원, 순이익 735억원을 거뒀다.

전년 동기 대비 매출은 11.4%, 영업이익은 37.3%, 순이익은 7.5% 증가한 수치다.

HD현대마린솔루션과 넵튠이 '엔진 부분 부하 최적화 서비스' 공급 계약을 체결했다. HD현대마린솔루션의 선박 엔진 최적화 기술이 적용될 3800CEU급 자동차운반선 NEPTUNE PHOS호 (사진=HD현대마린솔루션)

주력 사업인 선박 부품 및 서비스 관련 애프터마켓(AM) 사업 매출이 전년 대비 16% 증가하며 성장을 이끌었다. 특히 친환경 이중연료 엔진 탑재 선박 비중이 확대되면서 부품 단가가 상승하고, 유지·보수 서비스 수요가 증가한 것이 수익성 제고에 기여했다.

디지털솔루션 사업의 견조한 성장 흐름도 지속됐다. 신조 시장 활성화와 더불어 전력제어 기술을 활용한 축 발전기 사업이 본궤도에 오르며, 디지털솔루션 부문 매출이 전년 대비 30% 증가했다. 4분기 매출만 전년 동기 대비 60.5% 증가하며 네 분기 연속으로 최대 실적을 경신했다.

친환경 개조 사업의 매출은 지난해와 비슷한 수준을 유지했다.

HD현대마린솔루션은 올해 매출 목표를 2조 3349억원으로 설정, 출범 이후 처음으로 연간 매출 2조원을 달성한다는 방침이다. 이를 위해 올해 상반기 중 싱가포르에 물류 허브를 구축해 물류 효율성을 높이고, 하반기에는 노르웨이 오슬로 지사를 설립, 선주 대상 글로벌 영업 역량을 한층 강화할 계획이다.

시장 전망도 긍정적이다. 최근 이어진 선박 발주 증가로 선박 유지보수 수요가 지속 확대되고 있고, 온실가스 배출 감축 등 환경규제 강화 움직임에 따라 친환경 개조 수요도 꾸준히 증가하고 있기 때문이다.

HD현대마린솔루션 관계자는 “장기 유지보수 서비스(LTSA)의 재계약 주기가 도래함에 따라 올해부터 실적 반영이 가속화될 것”이라며, “글로벌 네트워크 확장을 통해 시장을 세분화하고 고객 니즈에 신속히 대응해 성장 흐름을 지속 이어나갈 것”이라고 밝혔다.