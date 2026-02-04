한화오션, 작년 영업익 1조 1091억…전년비 366.2% ↑

한화오션이 지난해 연결기준 잠정 실적으로 매출 12조 6884억원, 영업이익 1조 1091억원, 순이익 1조 1727억원을 거뒀다고 4일 공시했다.

전년 대비 매출은 17.7% 증가하고 영업이익은 366.2% 늘었다. 순이익은 122% 증가했다.

매출액은 생산 안정화를 바탕으로 고마진 LNG선 매출 비중이 확대되며 상선사업부가 성장을 주도했다. 특수선사업부도 장보고Ⅲ 배치-Ⅱ 2번함 1·2·3번함의 생산 일정이 순조롭게 진행되며 매출이 소폭 증가해 전사 매출 성장에 기여했다.

영업이익은 수익성 중심의 제품으로 전환, 생산 안정화에 따른 생산성 향상, 지속적인 원가 절감 노력이 더해지며 전년 대비 큰 폭의 이익 개선을 달성했다.

한화오션 실적

4분기 실적으로는 매출 3조 2278억원, 영업이익 1890억원, 순이익 5391억원을 기록했다. 전년 동기 대비 매출은 0.8% 감소한 반면 영업이익은 11.8% 증가했다. 순이익은 7% 감소했다.

4분기는 분기 조업일수 증가로 매출이 전분기 대비 6.8% 증가한 반면 경영성과급과 기타 인건비 증가로 영업이익은 34.8% 감소했다.

한화오션은 지난해 LNGC 13척, VLCC 20척, 컨테이너선 17척 등 총 100억5천만 달러를 수주했다. 주력 선종의 글로벌 신조 발주가 척수 기준 70% 미만으로 감소한 상황에서도, 적극적인 영업과 기술 경쟁력을 바탕으로 전년 89.8억 달러 대비 수주 성장을 이뤘다고 강조했다.

올해 사업별 전망을 보면, 상선 사업은 전사 매출의 70% 이상 비중을 유지하고, 고선가 기조 가속화로 매출이 소폭 증가할 것으로 예상했다. 시황은 미국 정책과 수에즈 운하 정상화 등 지정학적 불확실성이 높으나, 전년 대비 전반적인 개선을 기대했다. 2023년 이후 수주한 고수익 프로젝트의 매출 비중 증가로 사업 손익도 견조할 것으로 전망했다.

특수선 사업은 장보고Ⅲ 배치-Ⅱ 2번함과 울산급 배치-III 5·6번함의 본격적인 생산으로, 전년 대비 매출이 소폭 증가할 것으로 예상했다. 해상 통제권, 영유권 분쟁과 북극해를 포함한 해상 패권 경쟁 심화로 글로벌 함정 수요가 확대될 것으로 내다봤다. 이에 해외 주요 프로젝트 수주 계획에 따른 수익성 개선도 기대했다.

해양 사업은 진행 공사 마무리 영향에 따른 상반기 매출 변동과 신규 공사 착수로 하반기 매출 회복을 전망했다. 진행공사 인도, 신규 수주 순연에 따른 고정비 부담으로 손익 악화가 예상되나, 주문주 협상을 통해 손익 개선을 추진할 방침이다.