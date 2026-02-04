과기정통부 AI·디지털 지원사업 통합설명회 열린다

2월10일 엘타워에서 개최

방송/통신입력 :2026/02/04 14:46

박수형 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

과학기술정보통신부는 AI와 디지털 혁신기업 성장을 지원하기 위한 부처 사업을 한 자리에서 설명하는 ‘K글로벌 프로젝트 민관 합동 통합 설명회’를 오는 10일 오전 10시부터 서울 양재 엘타워에서 개최한다.

통합설명회에서는 AI 디지털 스타트업의 성장단계별 지원을 위한 멘토링(1개), 스케일업(9개) 및 해외진출(16개) 지원사업, 테스트베드와 같은 인프라 지원사업(2개), AI 데이터 클라우드 등과 같은 디지털 자원 지원 사업(3개) 등 총 5개 유형 1441억원 규모의 31개 사업에 대한 설명이 이뤄질 예정이다.

각 사업별 전담기관에서 사업내용과 추진방향 등에 대해 발표를 진행하고 설명회에 참여한 AI 디지털 혁신 기업들이 보다 자세한 정보를 얻을 수 있도록 상담부스도 일부 운영할 계획이다.

아울러 올해는 기존 참여 민간기관 외에 엔비디아, 아산나눔재단, 하나은행이 참여하는 등 총 9개 민간기업과 기관에서 참석해 각 기관에서 운영하는 AI 디지털 스타트업 대상 보육 육성 프로그램도 한 자리에서 설명할 예정이다.

관련기사

박수형 기자psooh@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
과학기술정보통신부 K-글로벌

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

[단독] 삼성 파운드리, 4·8나노 공정 가격 인상 추진

생성형 AI 패러다임 바뀔까…구글 '지니' 공개에 산업계 지형 변화 예고

[신년 인터뷰] 조준희 KOSA 회장 "AI 승부처는 중동·동남아…완제품 풀스택으로 간다"

코덱스 충격에 주가 폭락했는데…샘 알트먼 ‘무력감’ 발언에 개발자들 폭발

ZDNet Power Center