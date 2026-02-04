삼성바이오로직스, 넥스트 팬데믹 발생 시 아태지역 백신 생산허브로

삼성바이오로직스와 감염병혁신연합(CEPI)이 백신 제조시설 네트워크(VMFN) 파트너십 계약을 체결했다. 이에 따라 회사는 향후 팬데믹 발생 시 아태지역 백신 생산허브로 역할을 할 전망이다.

파트너십은 CEPI의 ‘100일 미션(100 Day Mission)’ 목표의 일환이다. 파트너십에는 최대 2천만 달러(약 288억 원) 규모의 초기 예산이 투입될 예정.

삼성바이오로직스는 파트너십에 따라 CEPI가 개발지원 중인 백신 생산을 위한 ‘우선(preferred)’ 생산기업으로 지정된다. 팬데믹이 발생하면 CEPI 요청에 따라 최대 5천만 회분의 백신 및 10억 회분의 완제의약품(DP) 백신으로 전환이 가능한 원료의약품(DS)을 생산하게 된다.

(왼쪽부터) 리처드 해쳇 감염병혁신연합 CEO, 존 림 삼성바이오로직스 대표. (사진=삼성바이오로직스)

특히 팬데믹 상황에서 회사가 생산한 백신은 CEPI의 요청에 따라 우리나라에 우선 공급된다.

삼성바이오로직스는 CEPI 백신 제조시설 네트워크에 합류함으로써 아태지역 백신 생산 허브로 도약하게 됐다고 자평했다. 회사는 CEPI와 재조합 단백질 백신의 화학·제조·품질(CMC) 공정 개발 강화와 예비 생산능력 확대에도 협력하기로 했다.

존 림 대표는 “삼성바이오로직스는 CEPI와 협력해 팬데믹 발생 시 신속하고 안정적으로 백신을 공급할 수 있는 생태계를 조성하고 한국의 백신 주권 강화에도 기여할 것”이라며 “기술력과 제조 전문성을 바탕으로 팬데믹 대응 역량을 강화해 나가겠다”라고 밝혔다.

리처드 해쳇 CEPI CEO는 “삼성바이오로직스의 바이오의약품 제조 역량과 기술은 글로벌 감염병 대응을 위한 인프라 강화에 주요 역할을 하게 될 것”이라며 “이번 협력으로 대규모의 백신을 신속하게 생산하고 의료 취약 지역에 대한 백신 공급이 빨라질 것으로 기대한다”라고 전했다.