사내 대학원서 AI 석·박사 키운다…LG, 국내 1호 '학위 기관' 등판

LG가 사내 대학원을 교육부 인가 공식 석·박사 학위 수여 기관으로 전환하며 글로벌 인공지능(AI) 인재 육성을 위한 전방위적 행보에 나선다.

LG AI대학원은 지난해 말 교육부 인가 절차를 마치고 다음 달 정식 개학을 준비하고 있다고 4일 밝혔다.

이와 관련해 LG는 지난 3일 서울 마곡 K스퀘어에 위치한 LG AI대학원에서 사내 과정으로서의 마지막 학위수여식을 진행했다. 이번 수여식에서는 나영탁 LG전자 책임연구원과 신윤호 LG유플러스 선임 등 2명이 학위를 받았다. 이들은 공식 인가 대학원과 동일한 수준의 교육을 수료했으며, SCI급 논문 게재 등 우수한 성과를 거뒀다.

LG가 3일 서울 마곡에 위치한 LG AI대학원에서 사내 과정 마지막 학위수여식을 진행했다. *사진 앞줄 왼쪽에서 4번째부터 신윤호 LG유플러스 선임, 임우형 LG AI연구원 공동연구원장, 나영탁 LG전자 책임연구원 (사진=LG AI대학원)

졸업생들의 연구 성과도 주목받고 있다. 나영탁 LG전자 책임연구원은 사진 비교를 통해 AI의 영상 인식 정확도를 높이는 방법론을 개발해 자율 주행 분야에서의 활용 가능성을 인정받았다. 신윤호 LG유플러스 선임은 영상 속 행동을 인지해 거대언어모델(LLM)이 설명을 생성하는 기술을 개발하며 글로벌 벤치마크 평가에서 최고 수준의 성능을 입증했다.

LG AI대학원은 지난 2022년 설립 이후 5년간 석사 13명, 박사 2명 등의 전문가를 배출해 왔다. 오는 3월부터는 입학시험을 통과한 석사 과정생 11명, 박사 과정생 6명과 함께 국내 최초 공식 학위 수여 사내 대학원으로서 새로운 학사 일정을 시작한다.

임우형 LG AI연구원 공동 연구원장은 "현업과 학업을 병행하며 변화의 주역으로 거듭난 졸업생들의 열정에 경의를 표한다"며 "각자의 현장에서 실행을 통해 LG의 미래를 이끌어 주길 기대한다"고 격려했다.

정혜연 LG AI연구원 아카데미팀장은 "LG AI대학원은 산업과 학계의 경계를 허물고 대한민국 AI 산업을 짊어질 연구 리더를 양성하는 데 최선을 다할 것"이라고 강조했다.