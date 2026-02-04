SSG닷컴, '수산대전 설 특별전' 실시

명절 제수용품·선물세트, 최대 50% 할인

유통입력 :2026/02/04 10:03

SSG닷컴은 해양수산부와 손잡고 오는 22일까지 '대한민국 수산대전 설 특별전'을 통해 명절 제수용품과 선물세트를 최대 50% 할인 판매한다고 4일 밝혔다.

SSG닷컴은 명절 수요가 높은 ▲명태 ▲고등어 ▲오징어 ▲갈치 ▲조기 등 대중성 어종과 ▲전복 ▲민물장어 등 보양식으로 인기 있는 수산물을 준비했다.

대표 상품으로 명태 슬라이스(300g)를 3000원대에, 손질 민물장어(700g)를 3만5000원대에 판매한다. 영광법성포 보리굴비세트 3호(10미)는 10만6000원대 가격에 선보인다.

(사진=SSG닷컴)

이승재 SSG닷컴 수산MD는 "설 명절을 앞두고 해양수산부와 함께 장바구니 물가 부담을 낮추는데 초점을 맞춘 행사"라고 말했다.

박서린 기자
