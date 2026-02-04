AMD, 지난해 4분기 영업이익 2.1조... 전년比 3배 증가

AMD가 3일(현지시간) 지난해 4분기 실적을 공개했다. 매출은 103억 달러(약 14조 9144억원)로 AMD 자체 예상치인 96억 달러(약 13조 9008억원)를 넘어섰다. 영업이익도 15억 달러(약 2조 1720억원)로 늘어났다.

AMD의 2025년 4분기 매출은 전년 동기(76억 5800만 달러) 대비 34% 증가했으며, 영업이익은 4억 8200만 달러(약 6983억원)에서 3배 이상 늘어났다. 매출과 영업이익 모두 3분기에 이어 분기 기준 사상 최고치를 경신했다.

미국 AMD 본사. (사진=AMD)

에픽(EPYC) 프로세서와 인스팅트 MI350 시리즈 GPU AI 가속기 등을 담당하는 데이터센터 부문 매출은 53억 8000만 달러(약 7조 7902억원)로 전년 대비 39% 성장했다.

PC용 라이젠 프로세서와 라데온 GPU를 공급하는 클라이언트 및 게이밍 부문 매출은 39억 4000만 달러(약 5조 7051억원)로 전년 대비 37% 늘었으나, 2025년 3분기 대비로는 소폭 감소했다.

임베디드 부문 매출은 전년 대비 3% 증가한 9억 5000만 달러(약 1조 3756억원)였다.

AMD는 올해 1분기 매출을 98억 달러(약 14조 1904억원) 수준으로 예상했다. 또한 중국 시장용으로 설계된 인스팅트 MI308 GPU 판매가 지속적으로 이뤄지고 있다고 설명했다.

AMD 인스팅트 MI300 시리즈 AI 가속기. (사진=AMD)

AMD에 따르면 작년 4분기 매출 가운데 MI308 판매 매출은 3억 9000만 달러(약 5647억원)다. AMD는 올해 1분기에도 1억 달러(약 1448억원)가량의 관련 매출이 발생할 것으로 전망했다.