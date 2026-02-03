테이텀시큐리티, 시리즈A 브릿지 투자 성공

클라우드 보안 전문 기업 테이텀시큐리티가 시리즈A 브릿지 투자를 유치하는 데 성공했다.

테이텀시큐리티는 최근 삼성벤처투자와 SJ파트너스로부터 시리즈A 브릿지 투자를 유치했다고 3일 밝혔다. 투자 금액은 비공개다.

테이텀시큐리티는 클라우드 환경에서 발생하는 다양한 보안 요소를 하나의 제품으로 통합해 보안을 제공하는 기업이다. 이번 투자 유치를 기반으로 테이텀시큐리티는 제품 고도화, 인력 추가 채용, 해외 진출 등 순으로 성장 전략을 가속화한다는 청사진을 제시했다.

테이텀시큐리티 양혁재 대표.

양혁재 테이텀시큐리티 대표는 "이번 시리즈A 브릿지 투자 유치는 테이텀시큐리티의 뛰어난 클라우드 보안 역량을 인정받은 성과"라며 "이번 투자는 클라우드를 넘어 '보안을 위한 인공지능(AI for Security)과 인공지능을 위한 보안(Security for AI)을 함께 추진할 수 있는 동원력이 될 것"이라고 밝혔다.

그는 이어 "AI가 작동하는 기반 인프라는 클라우드 환경이다. 따라서 AI와는 밀접한 관련이 있다"며 "향후 실제로 AI까지 보호할 수 있도록 기능을 확장하고, 내부적으로는 보안 담당자의 반복적인 실무를 최소화할 수 있도록 '에이전틱 AI(Agentic AI)'로 업무를 덜어내는 방향으로 제품을 고도화하겠다"고 강조했다.

테이텀시큐리티 소개.

아울러 향후 엔터프라이즈 및 공공 시장까지 GTM(Go-To-Market)을 한층 강화할 예정이다. 테이텀시큐리티는 유니콘 수준의 성장을 목표로 연간 매출 3배 성장을 달성하겠다는 계획도 제시했다. 또 국내 클라우드 보안 시장에서의 리더십을 공고히하는 한편 해외 진출에도 속도를 낼 계획이다.