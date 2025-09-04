테이텀시큐리티, 국보연 패밀리기업 선정

클라우드 보안 전문기업 테이텀시큐리티(대표 영혁재)는 국가 핵심 보안 기술 개발을 총괄하는 국가보안기술연구소(국보연)의 '패밀리기업'으로 공식 선정됐다고 4일 밝혔다.

국보연은 우수한 기술력을 지닌 국내 보안기업을 발굴해 국가 안보 기술 경쟁력을 높이고, 상호 협력을 통해 공동 성장을 도모하는 패밀리기업 제도를 운영하고 있다. 테이텀시큐리티는 클라우드 기반의 복잡하고 진화하는 사이버 위협에 대응할 수 있는 혁신적인 보안 기술과 심도 깊은 전문성을 인정받아 패밀리 기업이 됐다고 설명했다.

테이텀시큐리티는 이번 선정으로 우수한 클라우드 보안 기술력과 전문성을 정부의 디지털 전환과 국가 보안 역량 강화에 지원할 계획이다. 최근 정부는 공공 부문의 클라우드 도입을 적극적으로 추진하며 디지털 전환에 박차를 가하고 있다. 특히, 국가망보안체계 N2SF로 전환이 화두다.

테이텀시큐리티의 클라우드 보안 솔루션은 정부의 클라우드 전환 정책 방향과 N2SF의 핵심 요건에 완벽히 부합하며, 데이터 무결성, 강력한 접근 제어, 지능형 위협 탐지 및 대응 등 최고 수준의 보안 체계를 제공한다고 회사는 밝혔다. 테이텀시큐리티는 이번 패밀리기업 지정을 계기로 국보연과의 연구 협력을 더욱 강화하고, 최신 클라우드 보안 기술을 선제적으로 개발해 나갈 계획이다.

양혁재 테이텀시큐리티 대표는 "앞으로도 정부의 성공적인 클라우드 전환과 국가 정보통신망의 안전한 보호를 위해 클라우드 보안 솔루션과 기술 역량을 제공하는 데 최선을 다하겠다"고 밝혔다.