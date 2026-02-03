"AI로 지능 민주화" MS, 프론티어 전환 혁신 박차

마이크로소프트(MS)가 생산성 향상을 넘어 조직 창의성을 극대화하고 비즈니스 모델 자체를 재설계하는 새로운 인공지능(AI) 전략을 내놨다.

MS는 전 세계 고객 및 파트너사의 AI 기반 비즈니스 혁신 사례를 공개하며 '프론티어 전환'을 제시했다고 3일 밝혔다. 프론티어 전환은 지능의 민주화를 통해 전 세계 조직과 개인 잠재력을 끌어올리는 전략을 의미한다.

MS는 이를 구현하기 위해 ▲업무 IQ ▲패브릭 IQ ▲파운드리 IQ로 구성된 새로운 지능 레이어를 도입했다. 아울러 통합 제어 솔루션인 '에이전트 365'를 통해 타사 플랫폼 기반 에이전트까지 아우르는 보안 및 거버넌스 관리 환경을 제공한다.

세계적 기업들은 MS의 AI 스택을 활용해 가시적인 성과를 거두고 있다. 에픽은 AI를 임상 워크플로에 통합해 행정 업무 시간을 40% 이상 단축했다. 메르세데스-벤츠는 전사 50개 영역에 에이전트를 도입해 문제 진단 시간을 기존 수일에서 수분 단위로 줄였다.

금융 분야에서는 런던증권거래소 그룹(LSEG)이 33페타바이트(PB) 규모 데이터 인프라를 통합해 제품 개발 기간을 수년에서 수개월로 단축했다. 어도비와 팬톤 역시 깃허브 코파일럿 등을 도입해 개발 생산성을 높이고 수주가 소요되던 연구 작업을 단 몇 초 만에 완료했다.

저드슨 알소프 MS 커머셜 비즈니스 부문 최고경영자(CEO)는 "지능과 신뢰라는 토대 위에 구축된 프론티어 전환을 통해 비즈니스 성취 개념을 재정의했다"며 "모든 조직이 AI 퍼스트 혁신을 확장하고 비전을 실현할 수 있도록 지원할 것"이라고 강조했다.