넷앤드 HIWARE, 알뜰폰 시장 공략 성과

통합 접근제어 및 계정관리(IAM,Identity and Access Management) 솔루션 전문 기업 넷앤드의 대표 솔루션 'HIWARE'가 알뜰폰(MVNO, Mobile Virtual Network Operator) 업계의 보안 수준 향상과 정보보호 관리체계(ISMS) 인증 대응을 위한 핵심 솔루션으로 채택되고 있다고 3일 밝혔다.

지난 2024년 과학기술정보통신부는 휴대폰이 금융 거래 및 국민 생활 전반에 미치는 막대한 영향력을 고려해 알뜰폰 사업자를 대상으로 ‘정보보호 관리체계(ISMS) 인증 의무화’를 시행했다. 이에 따라 규모가 작아 상대적으로 보안 투자가 어려웠던 알뜰폰 업체들도 대형 통신사에 상응하는 보안 체계를 갖추기 위해 보안 솔루션 도입을 확대하고 있다.

넷앤드는 10여 개 이상의 알뜰폰 사업자에 HIWARE 구축을 성공적으로 완료했으며, 최근까지도 관련 업계의 도입 문의가 잇따르며 추가 납품 및 프로젝트 수행을 활발히 이어가고 있다고 설명했다.

알뜰폰 사업자들은 대형 통신사에 준하는 보안 체계를 구축해야 하지만, 상대적으로 한정된 예산과 인력으로 인해 인증 요건 충족에 어려움을 겪어왔다. HIWARE는 ▲사용자 인증 및 권한 관리 ▲시스템 접근통제 ▲DB 접근통제 ▲작업 이력 관리 등 ISMS 인증의 핵심 보안 기능을 단일 플랫폼에서 통합 제공, 운영 부담을 줄여준다고 회사는 밝혔다.

현재 HIWARE는 국내 주요 이동통신사를 비롯해 금융권, 공공기관, 대기업 등 높은 보안 수준을 요구하는 대형 시장에서 높은 점유율을 기록하고 있다. 특히 통신 분야 적용 경험과 까다로운 금융권 보안 기준을 충족한 구축 사례가 알뜰폰 사업자들에게 신뢰를 주고 있다고 회사는 진단했다.

관련기사

넷앤드는 “휴대폰은 국민의 개인정보와 금융정보 보호의 핵심 매체인 만큼, 알뜰폰 사업자의 보안 강화는 곧 국민 안전 보호와 직결된다”며 “앞으로도 다양한 규모의 기업들의 정보보호 체계를 강화할 수 있도록 지원해 나갈 계획”이라고 밝혔다.

한편, 넷앤드는 이번 알뜰폰 업계 구축 성과를 기반으로, 2027년 확대 시행 예정인 정보보호 공시 의무 제도에 맞춰 중소 상장사 및 ISMS 인증 의무 대상 기업들을 맞춤형 시장 공략을 가속화할 방침이다.