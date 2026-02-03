[영상] "이제 설거지도 OK…주방 점령한 휴머노이드 로봇"

더러운 접시를 식기세척기에 넣어 세척한 뒤 서랍장에 정리하는 휴머노이드 로봇의 모습이 영상으로 공개돼 주목을 받고 있다.

퓨처리즘 등 외신은 최근 로봇 개발업체 피규어AI가 두 번째 휴머노이드 로봇을 위해 개발한 인공지능(AI) 소프트웨어 ‘헬릭스 02(Helix 02)’를 탑재한 시연 영상을 소개했다.

식기세척기를 능숙하게 작동시키고 식기를 정리하는 휴머노이드 로봇의 시연 영상이 공개됐다. (영상=피규어AI)

공개된 영상에서 로봇은 식기세척기를 능숙하게 작동시키고 정리한다. 발로 식기세척기 문을 들어 올리는가 하면, 엉덩이로 서랍을 닫는 등 사람과 유사한 자연스러운 동작을 선보였다. 이런 행동은 헬릭스 02가 모션 캡처 기반의 인간 동작 학습 데이터를 활용해 훈련됐음을 보여준다.

피규어는 보도자료를 통해 “단일 신경 시스템이 픽셀 정보만으로 신체 전체를 직접 제어해, 방 전체에 걸쳐 정교하고 장시간 지속되는 자율 동작을 가능하게 한다”고 설명했다.

회사 측에 따르면 이번 식기세척기 시연은 재설정이나 인간의 개입 없이 걷기, 물체 조작, 균형 유지가 통합된 약 4분간의 완전 자율 작업으로 진행됐다. 피규어는 “이는 현재까지 휴머노이드 로봇이 자율적으로 수행한 작업 가운데 가장 긴 시간 동안 지속된 가장 복잡한 작업”이라고 밝혔다.

헬릭스 02가 이처럼 식기세척기를 능숙하게 작동시키는 것은 1,000시간이 넘는 인간 동작 데이터와 시뮬레이션과 실제 환경을 결합한 강화 학습을 통해 훈련된 결과다.

앞서 피규어는 피규어 02 로봇이 물류 창고에서 소포를 분류하고, 세탁기에 빨래를 넣은 뒤 개는 작업을 수행하는 모습도 공개한 바 있다.

다만 퓨처리즘은 해당 로봇이 실제로 훨씬 더 어수선한 현실의 주방 환경에서도 동일한 수준의 성능을 발휘할 수 있을지는 지켜봐야 한다며, 이 같은 화려한 기술 시연은 신중하게 해석할 필요가 있다고 지적했다.