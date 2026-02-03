뉴패러다임, '아기유니콘 로드맵 2026' 전자책 출간

뉴패러다임인베스트먼트(공동대표 배상승·박제현)가 AI 전환(AX) 시대 창업가들을 위한 경영 지침서 '아기유니콘 로드맵 2026: 성공을 만드는 7단계 액션 플랜'을 전자책으로 출간했다고 3일 밝혔다.

코스닥 상장사 ‘블루엠텍’의 초기 투자자로서 거둔 50배 투자금 회수 성과와 1천건 이상의 IR 검토, 100여 개 기업에 대한 직접 투자를 통해 검증된 뉴패러다임만의 ‘아기유니콘 성장 공식’을 체계적으로 담아냈다.

세계적으로 초지능·초연결·초융합이 가속화되는 가운데, 뉴패러다임은 “이제 스타트업의 경쟁력은 디지털 전환을 넘어 AX에 달려 있다”고 진단했다. 특히 AI를 단순한 도구로 쓰는 기업과 설계 단계부터 AI를 전제로 하는 ‘AI 네이티브’ 기업 간 격차가 성공의 핵심 지표가 될 것임을 강조했다.

관련기사

’아기유니콘 로드맵 2026’ 전자책 표지

특히 이번 신간은 전자책으로 발행돼 경영 현장에서 문제가 발생했을 때 검색 기능을 통해 해당 챕터를 즉시 찾아 해결책을 얻을 수 있는 ‘디지털 문제해결 지도’로서의 접근성을 극대화했다.

배상승·박제현 뉴패러다임인베스트먼트 공동대표는 “AI 시대 스타트업의 핵심은 ‘속도’와 ‘설계력’”이라며 “이 책은 정독하는 교과서가 아니라, 문제 상황에서 바로 꺼내 실행할 수 있는 디지털 성장 지도로 즉시 사업에 적용해보길 권한다”고 말했다.